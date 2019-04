Verdachte in zaak-wietvilla's Wassenaar blijft vastzitten

Stavros T. (44), die wordt verdacht van wietteelt in drie villa's in Wassenaar, mag voorlopig nog niet naar huis. De Haagse rechtbank vreest dat hij mogelijk naar het buitenland vlucht als hij uit voorarrest komt.

In oktober vorig jaar vond de politie in huizen aan de Pieter Postlaan, de Verlengde Kerkeboslaan en de Schouwweg in Wassenaar ongeveer 4200 wietplanten. Stavros T. werd vastgezet vanwege wietteelt en witwassen. Op dit moment telt de zaak vijf verdachten. Een van hen is de vrouw van T., die jaren geleden bekend werd door verschillende televisieprogramma's. Van alle verdachten zit alleen Stavros T. nog vast.

T. heeft de wietteelt gedeeltelijk bekend. Het onderzoek naar de zaak loopt echter nog. Er moeten nog elf getuigen verhoord worden. Tijdens een nieuwe pro-formazitting maandag breidde het Openbaar Ministerie (OM) de beschuldigingen tegen Stavros T. uit.



Schade

Zo zou hij al sinds begin 2013 geld, dat afkomstig is uit criminaliteit, hebben witgewassen. De officier van justitie schat dat het in totaal ging om een bedrag van 1,7 miljoen euro. Het OM houdt hem bovendien verantwoordelijk voor de schade die in twee panden in Wassenaar is aangericht door de wietteelt.

'Dit is er met de haren bijgesleept', zei de advocaat van T. maandag bij de Haagse rechtbank over de beschadiging van de panden. Hij vond het de hoogste tijd dat ook zijn cliënt weer vrijkomt. In andere, veel zwaardere, drugszaken mochten verdachten ook al na een paar maanden hun proces in vrijheid afwachten.



Niet naar Griekenland

Stavros T. ontkende de beschuldigingen van witwassen. Het geld waarover hij de beschikking had, kwam volgens hem uit zijn reguliere, legale activiteiten. De verdachte zwoer dat hij, als hij vrijkomt, in Nederland zal blijven. Hij was niet van plan naar Griekenland te vluchten, zoals het OM denkt. 'Ik heb mijn kinderen al zes maanden niet gezien', zei hij. 'Zij zijn er niet schuldig aan dat ik vastzit.'

De rechtbank was er toch niet gerust op en meende dat er wel degelijk vluchtgevaar is. Ook zijn de rechters bang dat de verdachte het nog lopende onderzoek naar de wietteelt en het witwassen 'verstiert' als hij vrijkomt. Hij zou vanuit de gevangenis, met een meegesmokkelde telefoon, al geprobeerd hebben verklaringen van andere personen te beïnvloeden, zo maakte het OM bekend tijdens de zitting maandag.

In juni is er weer een nieuwe zitting, maar dan wordt de zaak ook nog niet inhoudelijk behandeld.

