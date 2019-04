Achtste groepers aangesteld als conflictbemiddelaars in Vrederust

Verbeter de wereld, begin in het klein. Met die gedachte in het achterhoofd zijn woensdag in de Haagse wijk Vrederust elf kinderen benoemd tot 'wijkmediator'. De bedoeling is dat zij, zowel op school als in de wijk, bemiddelen tussen kinderen die conflicten met elkaar hebben. Zo moet de wijk een stuk vreedzamer worden.

Een ruzie in de speeltuin om wie er op de schommel mag, bij uitstek een situatie waarbij een wijkmediator kan bemiddelen. In het Haagse Vrederust zijn er nu elf die dat kunnen, allemaal leerlingen van groep 8. Bijvoorbeeld de elfjarige Jaylee en de even oude Emmir.

'We zijn getraind om op een bepaalde manier conflicten op te lossen', aldus Jaylee. Over die manier vertelt Emmir: 'Als er iets is ga je er naartoe en vraag je wat het probleem is en hoe iemand zich er bij voelt.' Het idee hierachter is dat kinderen elkaar beter begrijpen dan volwassenen doen. Belangrijk, vindt Emmir, 'want er komen best wel vaak conflicten voor.'



Alleen bemiddelen waar kan

De kinderen is geleerd alleen te bemiddelen waar dat kan, vertelt 'Vreedzame wijk'-coördinator Marjolein Silviana. 'Op het moment dat ze denken: hé dit kind is kleiner dan ik en ik kan helpen om dit op te lossen, dan kunnen ze dat doen. Maar op het moment dat ze denken dat het te moeilijk wordt, moeten ze een volwassene inschakelen.' Volgens Silviana geef je kinderen zo een beter verantwoordelijkheidsgevoel voor de wijk waarin ze wonen, wat weer leidt tot een hogere veiligheid in de wijk.

De jonge mediators kregen woensdagmiddag een certificaat uitgereikt door wethouder Kavita Parbhudayal. 'Elf kinderen uit groep acht die een certificaat halen om kleine ruzies op te lossen, dat is prachtig. Dat levert een bijdrage aan de saamhorigheid en hoe je met elkaar moet leven.'