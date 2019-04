'Over dertig jaar praten mensen over Immers zoals we nu over Mansveld praten'

Elke week neemt Omroep West het afgelopen amateurvoetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze aflevering gaat het onder andere over: de trainerscrisis bij HBS en de kampioensaspiraties van Katwijk.

Willem, je had een vol voetbalweekend.

'Jazeker, ik heb ervan genoten. Het begon zaterdagmiddag op Houtrust bij Scheveningen tegen Jong Vitesse. Zaterdagavond heb ik ADO Den Haag - Vitesse voor de buis bekeken en zondag mocht ik naar HBS. Een prima weekend.'

Laten we met zaterdagmiddag beginnen. Scheveningen won ditmaal met 1-0 van Jong Vitesse. Net als vorig seizoen spelen ze een enorm sterke tweede seizoenshelft. Is daar een verklaring voor?

'Ik heb dat na de wedstrijd aan trainer John Blok gevraagd. Ze zijn zowel collectief als individueel beter dan de eerste seizoenshelft. Voor de winterstop hadden ze veel last van blessures. Dat is de tweede seizoenshelft veel minder. Een speler als Ruben Koorndijk doet bijvoorbeeld weer mee. Hij is enorm belangrijk voor het team.'

Doordat er meer spelers fit zijn in de selectie, is er meer concurrentie tussen de spelers onderling. Daar wordt iedereen beter van. Afgelopen zaterdag speelden twee sterkhouders, Levi Schwiebbe en Leroy Resodihardjo, niet mee. Het stond toch tactisch heel sterk.'

'Het is een knappe prestatie, die overwinning op Jong Vitesse. Die jongens van Vitesse kunnen goed voetballen. Scheveningen heeft heel de wedstrijd scherp gespeeld. Het stond heel compact. Die spelers van Vitesse kregen amper ruimte. Dan maakt Mehmet Aldogan, die toch al veel scoort, knap het enige doelpunt van de wedstrijd. Echt een prima resultaat van Scheveningen: chapeau!'

'Als ze al niet veilig waren, zijn ze nu definitief veilig. Ze kunnen misschien wel omhoog kijken. Maar dat ze in de tweede divisie blijven is een knappe prestatie van een debutant.'

Een andere club die de weg naar boven heeft gevonden is VVSB. Op een gegeven moment was er een gat van tien punten met de een na laatste van de competitie. Nu staan ze zelfs zestiende. Heb je daar een verklaring voor?

'Het is razend knap van VVSB. Ik heb wel gezegd, als het rekenkundig kan, dan moet je er altijd in blijven geloven. In Noordwijkerhout hebben ze duidelijk de handdoek niet in de ring gegooid. Nu staan ze er zelfs zo goed voor dat ze eventueel nacompetitie kunnen ontlopen.'

'Ik heb ook goede verhalen over trainer Eric Meijers gehoord. Dat hij enorm positief en energiek is in zijn coaching. Daarnaast is in de winterstop de selectie sterker geworden met die twee jongens van Rijnsburgse Boys (Frank Tervoert en Wesley Goeman, red.). Dat heeft ze punten opgeleverd.'

'Ik zie VVSB door het tijdstip van de thuiswedstrijden (18.00 uur, red.) niet elke week voetballen. Want dan is onze radiouitzending voorbij. Maar komende zaterdag ben ik er weer bij. Dan spelen ze de belangrijke uitwedstrijd tegen de hekkensluiter van de competitie: Barendrecht.'

'Punten geven vertrouwen. En punten heeft VVSB de laatste weken veel gehaald en Barendrecht juist niet. Barendrecht heeft de laatste weken alles verloren, terwijl VVSB al vier weken geen verlies heeft gehad. Wat dat betreft reist VVSB met een goed gevoel af naar Barendrecht.'

Dan bovenin de tweede divisie: bij Katwijk kunnen ze een streep zetten door het woord kampioenschap neem ik aan?

'Aanvoerder Robbert Susan zei het al voor de camera. Er is een wereldwonder nodig willen ze nu nog de titel pakken.'

'Ze spelen zaterdag tegen de club die bovenaan staat: AFC. Als ze die winnen en IJsselmeervogels verliest, is er een kans. Ik heb het al eerder gezegd over VVSB, maar ook voor Katwijk geldt: als het rekenkundig kan, moet je de handdoek niet in de ring gooien.'

Gisteren was je bij HBS. Wordt Rob Meppelink de nieuwe trainer voor de resterende competitiewedstrijden van dit seizoen bij ‘de Kraaien’?

'Er waren twee serieuze kandidaten om in het restant van het seizoen hoofdtrainer te worden bij HBS. Dat was inderdaad Rob Meppelink en de andere was Marten Glotzbach. Die laatste traint in de jeugd bij de ADO-vrouwen en is een bekende in de Haagse voetbalwereld.'

'Glotzbach zijn vrouw is bondscoach van het Nederlands dameselftal (Sarina Wiegman, red.). Misschien gaat hij mee naar het WK in Frankrijk komende zomer, het begin van dat WK valt tegelijk met de nacompetitie. Dus hij moet een keuze maken.'

'Ik heb in de rust van de wedstrijd tussen HBS en Oss met Meppelink gesproken en hij ontkent dat hij de nieuwe trainer wordt. Hij zegt dat hij het niet gaat doen. Dat heeft hij later ook nog eens aan een collega van mij bevestigd.'

'Na de wedstrijd heb ik met interim-trainer Ben van Dam ook over de eventueel nieuwe trainer gesproken (zie video hieronder, red.). Het belangrijkste voor de club is dat HBS die nacompetitie haalt.'

'Zondag speelde HBS tegen Oss een prima wedstrijd, die ze onterecht verloren. Ze hebben hard gewerkt, prima geknokt. Ze stonden tien minuten voor tijd nog met 2-1 voor. Dan moet je eigenlijk gewoon die overwinning over de streep trekken. Alleen kregen ze die 2-2 tegen en aan het einde van de wedstrijd gaf de scheidsrechter onterecht een penalty tegen. Die scheidsrechter was niet best.'

'Maar als ze wekelijks die passie en strijd kunnen leveren zoals zondag, dan moet het nog wel lukken met punten pakken. Want HBS staat maar twee punten achter een nacompetitieplek. Ze kunnen directe degradatie dus voorkomen.'

'HBS heeft zich ook nog lang niet bij directe degradatie neergelegd. Ze ontslaan Marcel Koning niet zomaar. Over dat ontslag gesproken. Ik hoorde dat veel mensen het niet zo netjes vonden. Marcel heeft veel betekend voor de club. Zijn kinderen hockeyen daar. Maar zoals mijn vader altijd al zei: 'Je kan makkelijker de trainer ontslaan, dan elf spelers'.'

Over trainers gesproken: Sjaak Polak vist weer achter het net. Ter Leede kiest voor een andere trainer.

'Het is inderdaad Steef Roodakkers geworden.'

'Steef heeft al ervaring in de Bollenstreek. Hij komt uit de school van Arie Lagendijk. Daarmee bedoel ik dat iemand als speler enorm veel geleerd heeft onder Lagendijk. Steef was speler onder Lagendijk bij Katwijk bijvoorbeeld. Ook Jack Honsbeek, Alain Campfens en Frank Bloemheuvel komen uit die school.'

'Roodakkers heeft eerder al VVSB en SJC getraind in de Bollenstreek. In de technische commissie van Ter Leede zit familie van hem. Ik zeg niet dat ze hem daarom hebben genomen, maar het is een prima kruiwagen. Zijn kwaliteiten spreken natuurlijk voor zich.'

'Vorige week zei ik al dat hij het zou worden. Dat werd eigenlijk al wel bevestigd toen afgelopen week duidelijk werd dat hij volgend seizoen niet verder gaat als trainer van UVS. Ik vind dat mooi, dat je mensen spreekt en uiteindelijk blijk je te weten hoe de hazen lopen.'

'Steef is een sympathieke man. Misschien is hij volgend seizoen wel trainer van een club uit de derde divisie. Het kan zomaar zijn dat Ter Leede nog gaat promoveren naar de derde divisie.'

Je zei ook dat je ADO – Vitesse voor de televisie hebt gekeken. Vielen daar nog dingen op?

'Lex Immers viel op. Dat vind ik zo’n grootheid. Tegen Vitesse speelde hij in de aanval en hij deed dat weer zo goed. Hij scoorde twee keer en gaf de assist bij de 1-0.'

'Wat mijn generatie nu met Lex Schoenmaker en Aad Mansveld heeft, dat heeft de hudige generatie over twintig of dertig jaar met Lex Immers, Tom Beugelsdijk en Robert Zwinkels. Die laatste mogen we niet vergeten in dit rijtje. Die komt dan niet uit Den Haag, maar uit het Westland. Hij speelt er nu al zoveel jaren. En elke keer komt hij weer bovendrijven. Dat vind ik zo ongelofelijk knap.'

Even terugkomend op Lex Schoenmaker en Aad Mansveld. Die waren toch wel wat beter dan die drie die jij noemt. ADO won KNVB-bekers, speelden Europees voetbal en Mansveld haalde zelfs Oranje.

'Over niveauverschil heb ik het helemaal niet. Het zijn uithangborden. Het zijn de gezichten van ADO. Schoenmaker en Mansveld maakten net als Immers en Beugelsdijk ook een uitstapje naar een andere club, maar kwamen terug. Het zijn echte Hagenezen, mannen die bij ADO horen. Echte clubjongens. Dat is mooi!'