Radio West platgebeld met nieuwe namen voor de Victory Boogie Woogietunnel

De Haagse Ooievaarstunnel, de Hoftunnel of de Bincktunnel. Het zijn een aantal suggesties die luisteraars van Radio West geven voor de nieuwe naam van de Victory Boogie Woogietunnel. De naam is te lang en te moeilijk, waardoor de gemeente Den Haag het wil veranderen.

In het maandelijkse programma Radio Rotterdamsebaan – dat onderdeel is van Studio Haagsche Bluf – besteden we uitgebreid aandacht aan de naamsverandering. Projectleider Paul Janssen komt zelf met de suggestie 'Bral buis'. Radio West-presentator Sjaak Bral is vereerd met de vernoeming. 'Ik zal met veel plezier het lintje doorknippen.'

Dat de oorspronkelijke naam te lang is, vindt ook ANWB-filelezer Heleen de Geest. Ze vreest dat ze zich vaak zal verspreken. 'Het is wel een tongbreker. Het is bijna langer dan de files die er komen te staan', reageert ze in het radioprogramma. De Bral buis ziet De Geest wel zitten. 'Dat klinkt goed, hoor.'



Hoftunnel of toch Poort naar Den Haag

Maar zo snel gaat het niet. Radio West-luisteraars kunnen met andere suggesties komen. Er is wel haast bij geboden. 'Ik kom net van de bouwplaats vandaan. Ze zijn al gaatjes aan het boren van waar de letters moeten komen. We moeten vandaag beslissen wat de naam wordt', zegt Janssen.

Na de oproep staan de lijnen roodgloeiend. Marco van der Ende vindt de ‘Spoortunnel’ wel een goede naam, vernoemd naar presentator Tjeerd Spoor. Hans gaat voor de ‘Spuitunnel’ en Cor Lukas wil graag de ‘Poort naar Den Haag’. Ook chique namen als de ‘Thorbecketunnel’ en de ‘Residentietunnel’ passeren de revue. Favoriet is misschien wel de ‘Hoftunnel’ van Ben van Velsen.



Overdonderd door reacties

Paul Jansen, de projectleider van het bouwproject, is overdondert door alle reacties. 'Wat we ook zeker niet hadden verwacht is dat mensen door hun enorme enthousiasme en creativiteit om op de kalender te kijken. Het is en blijft 1 april.'

Luister de uitzending hier terug.