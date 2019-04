Mazelenuitbraak op Haags kinderdagverblijf

Op een kinderdagverblijf in Den Haag zijn zeker drie kinderen besmet met mazelen. Bij twee andere kinderen zijn serieuze verdenkingen. Dit bevestigt de GGD aan Omroep West. Blootgestelde kinderen die niet ingeënt zijn worden alsnog gevaccineerd, en in speciale gevallen worden er antistoffen toegediend.

Volgens de Volkskrant is de uitbraak vermoedelijk ontstaan doordat één van de kinderen de ziekte heeft opgelopen in het buitenland en bij terugkomst de rest heeft aangestoken. Geen van de kinderen zou tegen de ziekte zijn ingeënt, maar dit zou mede komen doordat zij niet ouder zijn dan veertien maanden. Op die leeftijd krijgen kinderen de bmr-vaccinatie toegediend die beschermt tegen mazelen. De GGD wil tegenover Omroep West niet ingaan op de ziektegevallen.

De GGD heeft vrijdag alle huisartsen, jeugdartsen en spoedposten in Den Haag een brief gestuurd om hen in te lichten over de mazelenuitbraak. Ook ouders van de kinderen op het kinderdagverblijf zijn op de hoogte gebracht. In het kindcentrum zijn ook briefjes opgehangen om bezoekers te waarschuwen. Kinderen die tijdens de besmettelijke periode met de patiënten in contact zijn geweest worden gecontroleerd, en waar mogelijk alsnog gevaccineerd of behandeld met anti-stoffen. De GGD wil om privacyredenen niet zeggen om welke crèche het gaat.



Verspreiding

Omdat mazelen zeer besmettelijk zijn, wordt huisartsen aangeraden patiënten die zich met de symptomen melden niet naar het spreekuur te laten komen of naar het ziekenhuis te laten gaan. Zij kunnen beter op huisbezoek gaan om zo verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. De GGD heeft hetzelfde advies voor ouders: als je kind klachten krijgt van koorts en of vlekjes, ga dan niet naar de huisarts. Bel in plaats daarvan naar de huisarts en geef aan dat er contact is geweest met een mazelenpatiënt.

Om grote verspreiding van het mazelenvirus te voorkomen, proberen het RIVM en de GGD er altijd voor te zorgen dat 95 procent van de Nederlanders ingeënt is tegen de ziekte. De afgelopen jaren haalde Nederland dat percentage net niet. In 2014 was er ook een mazelenuitbraak in de regio Den Haag. Toen raakten 15 mensen besmet, een baby moest op de intensive care worden opgenomen.



Symptomen mazelen

Volgens de site van het RIVM is mazelen is één van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan en wordt het veroorzaakt door het mazelenvirus. Het RIVM meldt de volgende ziekteverschijnselen:

Mazelen begint met koorts, hoesten, neusverkoudheid en oogontsteking. Zo’n twee tot vier dagen later ontstaan er rode vlekjes. Het mazelenvirus kan ook middenoorontsteking en diarree veroorzaken, en in ernstige gevallen longontsteking, stuipen of hersenontsteking. In zeer zeldzame gevallen veroorzaakt mazelen een hersenontsteking die gemiddeld pas 7 jaar na de mazelen begint, en altijd fataal is. Jonge kinderen, volwassenen en personen met een verminderde afweer, hebben een groter risico ernstig ziek te worden als zij mazelen oplopen dan gezonde kinderen op de basisschoolleeftijd.