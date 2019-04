West Wekker: zitting in zaak-dodelijk ongeluk en nieuw uniform voor Haagse brandweer

Goedemorgen! In de rechtbank in Haarlem wordt de zaak behandeld tegen een man die een dodelijke aanrijding zou hebben veroorzaakt. En de brandweer Haaglanden krijgt als eerste korps in Nederland nieuwe brandweerkleding.

Wat kun je vandaag verwachten?



Een man uit Oegstgeest staat voor de rechter, omdat hij in oktober vorig jaar een dodelijk ongeluk zou hebben veroorzaakt op de A44 bij Oude Wetering. Bij die aanrijding kwamen een 66-jarige man en zijn vrouw van 62 uit Houten om het leven.

Brandweermensen in de regio Haaglanden krijgen vanaf vandaag een nieuw uniform. De zwaar beschermende pakken waarin branden worden geblust, blijven wel hetzelfde. Maar de kleding voor in de kazerne en bij kleine hulpverleningen is nu vernieuwd.

Minister Cora van Nieuwenhuizen brengt een bezoek aan een parkeerplaats langs de A12 bij Bodegraven, waar bergers vanaf deze week strategisch worden opgesteld in de ochtend- en avondspits. Rijkswaterstaat zet op verschillende plekken in het land extra bergers in, zodat ze snel bij een incident aanwezig kunnen zijn om voertuigen van de snelweg te halen.

Er is vrij veel bewolking en later in de ochtend gaat het regenen. Vanmiddag krijgt de neerslag een buiig karakter. Het wordt 11 tot 14 graden.

Ga je vandaag met de auto op pad? Bekijk dan hier de files.

Wat je verder nog moet weten:



Het is vandaag Wereld Autisme Dag, een dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij autisme. Er zijn activiteiten om autisme onder de aandacht te brengen van een groot publiek.

Eurocommissaris Frans Timmermans brengt een bezoek aan Lisse en Leiden. In Lisse brengt hij een bezoek aan de Keukenhof. En in Leiden zal hij het Plastic Avengers Manifest in ontvangst nemen en deelnemen aan een burgerdialoog.

De leerlingen van een kleine 2700 scholen krijgen dinsdag buiten les. Het is voor de vierde keer Nationale Buitenlesdag. Les in de buitenlucht is goed voor de leerprestaties, is gezond, en ook heel leuk, vindt mede-initiatiefnemer Jantje Beton, het goede doel dat zich inzet voor meer speeltijd en uitdagender speelruimte. Een buitenles stelt kinderen in staat zelf dingen uit te zoeken, veel samen te werken en hun zintuigen maar ook hun lichaam te gebruiken.

In Buitenwezen dwaalt verslaggever Erik Kooyman zijn neus achterna. Hij kiest een gebied waar hij nog nog niet geweest is en laat zich leiden door de natuur. Hij loopt, klimt en zoekt dwars door het gebied met zijn camera op de schouder. Altijd in de aanslag om iets moois te vangen.

Fijne dag!