Man die sneeuwbalgooier sloeg krijgt voorwaardelijke boete

De 74-jarige man die in januari van dit jaar werd aangehouden omdat hij een 16-jarige jongen mishandelde in Katwijk, is maandag veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 750 euro. De jongen had de man bekogeld met sneeuwballen.

De man zei voor de rechter dat het geen sneeuwballen waren, maar ijsballen die de jongen gooide. Het had die dag gesneeuwd en de Katwijker was met zijn vrouw en kleinkind boodschappen gaan doen.

'Ik had zo'n ijsbal in mijn gezicht gekregen en wilde degene die gegooid had ter verantwoording roepen. Mijn vrouw en kleindochter gilden van angst', zei hij tegen de rechter.



'Ik blokkeer zijn arm en sla niet'

Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe hij de 16-jarige jongen tegen een muur kwakt en hem enkel stompen verkoopt. Maar dat beeld moet volgens hem anders worden geinterpreteerd. 'Hij had alweer een volgende ijsbal vast en wilde gooien. Je ziet dat ik zijn arm blokkeer, dat is geen slaande beweging.'

De jongen en twee vrienden die er ook bij waren in januari hebben een ander verhaal. Ze zeggen dat ze sneeuwballen gooiden op het dak van de supermarkt, en als die er weer afvielen troffen ze soms winkelend publiek. 'Deze man werd plotseling heel boos. Eerst lachten we hem uit, maar toen hij een stok pakte was het niet meer grappig.' Vervolgens zijn de jongens gericht op de man gaan gooien. 'We hebben hem één of twee keer direct geraakt en toen kwakte hij onze vriend hard tegen de muur en sloeg hem een paar keer.'



'Een eerbiedwaardige burger'

De officier van justitie eiste 750 euro onvoorwaardelijke boete. De advocaat van de 74-jarige man vroeg vrijspraak omdat zijn client gehandeld zou hebben uit noodweer. Daar ging de politierechter niet in mee, maar een onvoorwaardelijke boete vond ze ook niet op zijn plaats omdat de man geen strafblad heeft. De rechter noemde man ook een 'eerbiedwaardig burger'. Daarom werd hij veroordeeld tot een volledig voorwaardelijke geldboete van 750 euro.