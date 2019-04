Den Haag wil meer grond verkopen aan woningeigenaren

In Den Haag krijgen ruim 11.000 nieuwe adressen de mogelijkheid om erfpacht om te zetten naar eigendom. Dit staat in de nieuwe plannen die wethouder Boudewijn Revis maandag heeft gepresenteerd. Dat aantal komt bovenop de ruim 22.000 adressen die hier al voor in aanmerking komen.

Ongeveer de helft van het vastgoed in Den Haag heeft te maken met erfpacht. De grond is dus van de gemeente en niet van de eigenaar van de woning of het appartement. In 2008 is de gemeente gaan kijken welke grond verkocht kon worden aan de eigenaren. Dat leverde een lijst op van ruim 22.000 adressen.

Volgens wethouder Revis kan er echter nog meer grond verkocht worden, omdat van veel gebieden al duidelijk is hoe het eruit moet gaan zien, of hoe het moet blijven. Daarom hoeft de gemeente minder bij te sturen. Dit beleid levert een lijst op van nog eens ruim 11.000 adressen.



Grond huren van de gemeente

De gemeente begon zo'n honderd jaar geleden met het uitgeven van grond in erfpacht. Daardoor bleef de grond eigendom van de gemeente, een woningeigenaar 'huurde' zijn perceel. Hierdoor kon de gemeente invloed uitoefenen op eventuele ontwikkelingen. Volgens Revis is dat de laatste jaren steeds minder noodzakelijk geworden.

De PvdA in de Haagse gemeenteraad snapt de keuzes niet. Volgens fractievoorzitter Martijn Balster maakt het stadsbestuur verkeerde keuzes.