Drukker op de weg in eerste drie maanden 2019, maar A4 daalt flink in file top tien

Het was in de eerste drie maanden van dit jaar drukker op de weg dan in dezelfde periode in 2018. De filezwaarte - de lengte van een file vermenigvuldigd met de duur - steeg met zeven procent, bleek dinsdagochtend uit cijfers van de ANWB. Maar er is ook goed nieuws. De A4 is flink gedaald in de file top tien.

De A4 tussen Leidschendam en Zoeterwoude stond vorig jaar nog op de eerste plaats in de top tien van files tijdens de ochtendspits, maar is gezakt naar plaats negen. De koppositie in het eerste kwartaal is 'overgenomen' door de A16 tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Ondanks het uitblijven van winterweer, nam de filezwaarte tijdens de ochtendspits toe met dertien procent ten opzichte van de eerste drie maanden in 2018.

In de avondspits nam de filezwaarte met acht procent toe. In de file top tien van files tijdens de avondspits is de A20 van knooppunt Terbregseplein naar knooppunt Gouwe gestegen van de achtste naar de zesde plaats. Op plaats een staat de A27 tussen Lexmond en Werkendam - net zoals een jaar geleden - en die wordt gevolgd door de A4 tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude. De A4 tussen Den Haag-Zuid en Ketheltunnel staat nog steeds op plaats drie.

