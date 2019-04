DI-RECT rockt Donald Duck: 'Spike is een varken, daar konden we hard om lachen'

De bandleden van DI-RECT staan tot hun eigen verrassing in het weekblad Donald Duck. 'We zagen het eindresultaat, het is fucking grappig', vertelt bassist Bas van Wageningen van de band bij mediapartner Den Haag FM.

Het verhaal gaat over Donald die een cd van zijn favoriete rockband 'Duck-Rect' koopt en stiekem hoopt zijn helden eens te kunnen ontmoeten. 'We hebben er hard om gelachen. Helemaal dat Spike een varken is', aldus Van Wageningen.

Ook komt een van de liedjes van de Haagse rockers langs in het verhaal. 'Ze zingen: 'Wij zijn de jonge eenden'. Dat is een Duckstad-versie van 'We are the young ones', een liedje dat in 2011 uitkwam. 'Het is geweldig dat onze muziek op allerlei verschillende plekken over de hele wereld komt, maar in de Donald Duck hadden we nooit kunnen voorspellen.'

