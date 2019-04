Doodrijder echtpaar na drank, drugs en hele hoge snelheid: 'Ik loog'

Een vriendin waarschuwt Leon Z. (33) nog zo: 'Je moet nog rijden'. Desondanks gaat hij toch een hele nacht aan de drank en drugs. En stapt Z. op zes oktober vorig jaar in zijn auto. Hij rijdt met 195 kilometer per uur over de A44. Om 18.39 uur knalt hij bij Nieuw-Vennep op het echtpaar Jan (66) en Maria (62) uit Houten. Ze worden nog gereanimeerd, maar overlijden ter plekke. En van hun auto, een Kia, is helemaal niks meer over.

Dinsdag staat de Oegstgeester voor de rechter. Leon Z. is aanwezig bij zijn proces. Ook de drie kinderen van het omgekomen echtpaar zitten in de zaal, net als een broer en een zus van hen. Z. bekent dat hij te hard heeft gereden. Hij wil zijn excuses aanbieden aan de nabestaanden. Eerder loog hij over zijn drank en drugsgebruik. 'Ik kon de waarheid niet onder ogen zien', zegt hij.

Justitie klaagt Z. aan voor roekeloos rijden onder invloed van drugs en alcohol en het verlaten van de plek van het ongeval. Z. was op vrijdagavond begonnen met drinken, wijn en wodka. Hoeveel precies weet hij niet meer. Na een paar uur slaap dronk hij drie wijn en stapte in zijn Audi S6 op weg naar een feestje.



Hoge snelheid

Z. reed op de bewuste zaterdagavond met hoge snelheid over een viaduct, toen voor hem auto's opdoemden die zich aan de snelheidslimiet, van 120 kilometer per uur, hielden. 'Het leek wel Formule 1, zo hard ging het', beschrijft een getuige. Z. schampte waarschijnlijk eerst een auto en wilde die vervolgens rechts inhalen. Op die rijbaan reed echter de auto van het echtpaar, waar hij hard achterop klapte.

'Toen ik over het viaduct kwam, zag ik dat ik veel harder reed dan de auto's voor me en dat ik niet meer kon remmen.' Een getuige ziet een Audi slingerend voorbij vliegen. 'Ik dacht, hij moet nu remmen want er reden twee auto's naast elkaar. Ik zag geen remlichten', vertelt de getuige.



Honderden meters verderop

De auto van het echtpaar botst vervolgens tegen een andere auto, die daardoor kantelt en pas honderden meters verderop tot stilstand komt. De bestuurder van die auto raakt zwaargewond. Hij heeft nog iedere dag last van het ongeluk.

In de auto van Leon Z. vindt de politie na de fatale crash twee flessen drank, een wikkel cocaine en een stukje hasj. Uit bloedonderzoek blijkt dat hij MDMA, amfetamine en cocaine in zijn bloed heeft.



Coke maakt overmoedig

Eerder ontkende hij dat, maar dinsdag geeft hij toe dat hij daarover loog. Ook had hij gedronken voordat hij in de auto stapte: 'een paar wijntjes.' Hij voelde zich nuchter door de cocaine, maar het maakt hem overmoedig, legt hij uit.'Je denkt dat je nuchter bent.'

Na het ongeluk slaat Z. op de vlucht. 'U lijkt nog aan de deur van de Kia te hebben getrokken', zegt de rechter. Hij wil weten waarom Z. ervandoor ging. 'Paniek, in shock, een getuige die tegen me stond te schreeuwen, zegt Z. Dacht u dat ze dood waren? wil de rechter weten. 'Ik zag wel dat het ernstig was' antwoordt hij.Eerder verklaarde Z. over een 'schrikborrel', een fles wodka die hij in het weiland leegdronk, kort voordat hij werd opgepakt. Dat is niet waar, zegt hij nu.



Onverzekerd

Ook blijkt dat Z. geen verzekering heeft en een hardleerse snelheidsduivel is. Zo werd hij al zeven keer betrapt zonder autoverzekering en kreeg hij negen boetes voor te hard rijden. 'Er lagen geregeld CJIB enveloppen op de mat', had zijn ex-vrouw aan de politie verteld. Ze vond dat Z. vaak te hard reed. 'Ik zat nooit ontspannen naast hem in de auto.'