'Dit is een stuk herkenbaarder', brandweer pronkt met nieuwe outfit

Als eerste in Nederland pronken de brandweerlieden van brandweer Haaglanden dinsdag met een nieuw uniform. Het gaat niet om de bluspakken, maar om outfits voor in de kazerne en die gedragen worden bij niet-grote klussen.

'Dit tenue is een stuk herkenbaarder dan het oude. Dat is heel belangijk naar buiten toe', legt Jelmer van Meurs uit. Hij was namens de brandweer betrokken bij het kiezen van het nieuwe uniform. Hij wijst op zijn collega. 'Ze draagt een mooie, getailleerde broek met een mooie bijpassende donkerblauwe polo met rode accenten om het brandweerrood te accentueren. Daarbij is er een jack beschikbaar, voor buiten. Het ziet er anders en veel beter uit dan wat we voorheen hadden.'

Op de voor- en achterzijde van de polo staat de tekst 'brandweer'. 'Zo ben je naar buiten toe herkenbaar', legt Van Meurs uit. ' Zo wordt je in de supermarkt word je niet aangezien voor de vulploeg. Daarnaast is de nieuwe outfit functioneel. 'Dan heb ik het over hoe de broek zit, hoe de polo zit, de mogelijkheid om een portofoon aan de polo te hangen.. Het tenue is ook voorzien van verschillende vakjes. 'Zelfs een apart pennenvakje.'



Uitrukken

'Een van de grote voordelen van deze nieuwe kleding is dat we hiermee ook kunnen uitrukken', vertelt Van Meurs. 'Er zijn best wel wat incidenten waarbij we helpen - zoals bij een liftsluiting - en dan kunnen we gewoon deze kleding aan. Niet onze 'uitrukkleding'.'

Die Amerikaans aandoende 'uitrukkleding' werd werd twee jaar geleden vernieuwd. 'Dat is het kaki pak, die we aandoen bij een brand of bij technische hulpverlening. De beschermende laag die daarop zit, heb je dan nodig. Maar bij bijvoorbeeld liftopsluitingen, het assisteren van ambulancepersoneel of kleine hulpverleningen hoeft dit niet. Dit kun je afdoen in dit nieuwe tenue. Dat is het grote voordeel. Deze kleding is praktisch en herkenbaar.'



Onderzoek

Dat de brandweerlieden in de regio Den Haag als eerste het nieuwe tenue mogen dragen, heeft te maken met het feit dat hier 2,5 jaar geleden begonnen is met het onderzoek naar de nieuwe kleding. 'Onze oude kleding was al zo'n dertig jaar oud. Qua model, qua vormgeving... Het was tijd om die in een nieuw jasje te steken.'

En daarbij is niet over één nacht ijs gegaan. 'We hebben bekeken wat we wilden. We moeten herkenbaar zijn, het tenue moet functioneel zijn, het moet lekker zitten... En we hebben bekeken wat voor klussen we hierin kunnen doen. Alles is onderzocht. Daarbij hebben we ook onze operationale diensten betrokken. Bijvoorbeeld door middel van een draagproef. Dit heeft geresulteerd in wat we nu hebben. Iedereen is blij.'