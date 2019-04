Experiment Immers in aanvallende rol krijgt vervolg in Sittard

Tegen Vitesse was Lex Immers met twee doelpunten en een assist de grote man. Start hij in Sittard dan weer als gelegenheidsspits? 'Ik doe nog geen uitspraken over de opstelling, maar er is geen reden om veel wijzigingen door te voeren', liet ADO-trainer Fons Groenendijk een dag voor de wedstrijd weten. 'Als wij zo spelen als tegen Vitesse in de tweede helft, dan ga je alles op eigen kracht doen en hoef je niet naar andere te kijken.'

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'Fortuna uit en thuis is een wereld van verschil. In de thuiswedstrijd was er zelfs een moment dat wij op 4-0 konden komen, uiteindelijk werd het 3-1. Ook in die wedstrijd kon je zien dat Fortuna een leuk team heeft dat goed kan voetballen. Met Diemers, Novakovic, Semedo en Lamprou. Ze hebben gewoon wat wapens. Wij moeten goed zijn. Goed verdedigen. In de eerste helft tegen Vitesse hebben wij een paar foutjes gemaakt, maar dat hebben we in de tweede helft goed hersteld.'



Denk jij dat de ploeg die woensdag wint echt weg komt van de onderste plekken?

‘Dat lijkt mij wel. Als je in deze fase van de competitie wint kan je zeker een gat slaan. Daar zijn we ons ook van bewust. Ik kijk er niet iedere keer naar. Je moet kijken naar de sfeer, hoe speel je, is de inzet er, gaan ze er vol voor. Dat is veel belangrijker dan naar de stand te kijken. Je moet het zelf doen.’



Vermoedelijke opstelling:

ADO-trainer Fons Groenendijk voert woensdagavond tegen Fortuna een wijziging toe in zijn basisopstelling. Wilfried Kanon keert terug van een schorsing, waardoor Shaquille Pinas op de bank zal starten. Lex Immers, afgelopen weekend goed voor twee doelpunten en een assist, start weer in de spits.



Uitgelicht:

De laatste keer dat ADO Den Haag in Sittard won van Fortuna dateert van 30 oktober 1991. Op de elfde speeldag in de Eredivisie was de ploeg van Co Adriaanse toen met 0-1 te sterk. Het enige doelpunt werd gemaakt door Edwin Purvis.

Eerder dit seizoen won ADO Den Haag thuis met 3-1 van Fortuna.



De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en ADO Den Haag is woensdagavond vanaf 19.40 uur live te volgen op 89.3 Radio West. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte.