Zeven dure portemonnees gestolen bij Hudson’s Bay Den Haag

Bij Hudson’s Bay in Den Haag zijn zeven dure portemonnees van het merk Moschino gestolen. De man die dat doet, is duidelijk in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 2 april. Meer zaken zijn hier vinden.

De verdachte komt op donderdagochtend 7 maart de winkel aan de Grote Marktstraat binnen. Hij loopt meteen door naar de afdeling waar de portemonnees liggen en stopt er uiteindelijk zeven in één van de tassen die hij bij zich heeft. De winkelwaarde is € 766,50. Daarna verlaat hij de winkel.



Herkent u de verdachte?

