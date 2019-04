Twee overvallen op Delftse avondwinkel gepleegd door verschillende daders

De man die half maart avondwinkel Oostpoort in Delft heeft overvallen, heeft daarbij de complete kassa meegenomen. Het is niet de eerste keer dat de winkel het doelwit is van een overval: ook in november vorig jaar was het raak. Van beide overvallen zijn bewakingsbeelden. De politie denkt dat om verschillende daders gaat.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 2 april. Meer zaken zijn hier vinden.

Op woensdag 7 november om 12.15 uur staat een medewerker achter de balie van de winkel aan de Oostsingel. Hij is aan de telefoon met de eigenaar, als er ineens een man binnenkomt. Hij richt meteen een vuurwapen op het slachtoffer en laadt dat door. De overvaller wil geld hebben, maar omdat de medewerker daar niet op reageert, gaat de man er weer vandoor.

De overvaller is ongeveer 1,65 meter lang en heeft een normaal postuur. Hij heeft een blanke huidskleur en blauwe ogen. Hij draagt een pet met daar overheen een capuchon. Op de capuchon staat een afbeelding van een kroon met daaronder het woord Queen. Op zijn jas zit een wit logo. Verder had hij een blauwe spijkerbroek aan.



Tweede overval

De volgende overval is op woensdag 13 maart om 23.45 uur. De eigenaar staat op dat moment samen met iemand anders achter in de winkel. De overvaller komt binnen en schreeuwt dat hij geld wil hebben. Omdat de slachtoffers kennelijk niet snel genoeg zijn, trekt hij de complete kassa van de toonbank en rent daarmee weg.

Twee getuigen zien dat de man met de kassa richting het gebouw van Vestia rent. Hij verliest een stuk van de kassa en een handschoen. Eén van de getuigen pakt die spullen op en brengt ze terug naar de winkel. De recherche komt nog graag in contact met die getuige, en met een man die vanaf de Oostpoort naar het slachtoffer riep welke kant de overvaller op rende.



Kleurrijke kleding

De overvallen zijn waarschijnlijk gepleegd door twee verschillende daders. Op 13 maart gebruikte de man een mes in plaats van een vuurwapen. Hij is ook een stuk groter. De man is kleurrijk gekleed: hij draagt een legergroene broek, een blauwe hoofddoek en een rood-gele sjaal. Mogelijk zegt zijn kleding iemand iets.



Herkent u de verdachten?

