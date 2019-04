Te veel bastonen bij evenementen, Leidse binnenstad klaagt

Teveel geluidsoverlast in centrum leiden

Er is te vaak te veel herrie in het centrum van Leiden, vindt een aantal binnenstadbewoners. Met een dik rapport vol meetgegevens vragen ze de gemeente meer rekening met hen te houden wanneer er evenementen in de stad worden georganiseerd.

Met hulp van de Nederlandse Stichting Geluidshinder is door een aantal centrumbewoners een dik rapport geschreven hoe het, volgens hen, beter kan met de geluidsnormeringen in de binnenstad. De notitie 'Geluidbeleid bij evenementen', wordt onderschreven door zeven wijkverenigingen.

'We proberen het gemeentebestuur hiermee uit te leggen dat geluid bij evenementen wat aan de harde kant is', zegt woordvoerder Wiecher Steenge van Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt. 'Dat heeft ermee te maken dat er steeds meer bastonen te horen zijn de laatste jaren.' Volgens de opstellers van de notitie kunnen daardoor mensen die tot 500 meter van een evenement wonen toch overlast ervaren.



Leiden is al best streng

Bovendien merken de binnenstadbewoners dat de evenementen meestal acht tot tien uur duren. En zo lang willen ze liever niet binnenblijven op een mooie dag. En dus zien ze het liefst dat de decibellen wat omlaag gaan. En dat laatste, dat ziet de horeca in de sleutelstad niet zo zitten.

'Ik denk dat met 85db de geluidsnormering van Leiden al best streng is', zegt David Zock, eigenaar van restaurant Aan den Rijn en tevens bestuurslid van de Leidse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. 'Dat is landelijk gezien aan de lage kant, dus ik denk zeker niet dat het nog strenger kan.'



Nieuw beleid

Zock pleit ervoor om vooral in gesprek te blijven met de binnenstadbewoners om zo tot maatwerk te komen. 'We willen graag dat we voor bepaalde evenementen die steeds terugkomen niet steeds opnieuw een vergunning hoeven aan te vragen. Op die manier kunnen bewoners, organisatoren van evenementen en de gemeente een betere verstandhouding met elkaar opbouwen.'

De gemeente Leiden laat weten te werken aan een nieuw beleid voor evenementen en zal de klacht van de binnenstadbewoners daarbij serieus bekijken.