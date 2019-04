Oranje auto betrokken bij woningoverval in Poeldijk

Een oranje auto met zwarte velgen en een zwart dak is betrokken bij een gewelddadige woningoverval in Poeldijk. De wagen is gefilmd in Naaldwijk, in de omgeving waar is gepind met de pinpas van de bewoner. De 47-jarige man is in amper twee weken tijd twee keer het slachtoffer van overvallers geworden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 2 april. Meer zaken zijn hier vinden.

De eerste overval is in de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 februari. Het slachtoffer is alleen thuis in zijn huis aan de Beatrixstraat in Poeldijk, als er wordt aangebeld. Op het moment dat hij open doet, wordt de deur meteen ingetrapt.

Er komen vijf mannen binnen, die het slachtoffer vastbinden en mishandelen. De overvallers willen geld en doorzoeken het huis. Ze zijn er uiteindelijk vandoor gegaan met wat geld en nog wat spullen uit de woning. Het slachtoffer heeft klappen gekregen, maar heeft daar behalve wat kneuzingen geen letsel aan overgehouden.



Tweede overval

Ruim een week later, op maandagavond 4 maart, komt de bewoner om 22.30 uur thuis. Hij heeft net iemand thuisgebracht en wil via de achterdeur naar binnen gaan. Daar staan drie of vier mannen hem op te wachten. Ze overmeesteren de man en nemen hem mee naar binnen.

De overvallers willen opnieuw geld en mishandelen de man flink om dat te krijgen. Ze eisen zijn pincode en zijn pinpas. Eén van de overvallers gaat daarmee in Naaldwijk pinnen, terwijl de andere daders bij het slachtoffer blijven. In de buurt van de pinautomaat is de oranje auto met zwarte velgen en zwart dak gefilmd. De politie wil graag weten van wie die auto is en waar hij nu staat.



Ribben gebroken

Nadat de mannen zijn vertrokken, blijkt dat het slachtoffer meerdere ribben heeft gebroken. Verder heeft hij kneuzingen over zijn hele lichaam en een hoofdwond. Het motief van de twee overvallen is nog niet bekend. Wel denkt de politie dat het twee keer een gerichte actie is geweest. Wie informatie denkt te hebben over het motief, wordt gevraagd om contact op te nemen met de recherche.

Het is nog niet duidelijk of het beide keren om dezelfde daders gaat. De eerste keer waren er vijf mannen, de tweede keer waren het er drie of vier. Omdat hun gezichten waren bedekt, kon het slachtoffer ze niet goed zien. Daarom is de politie nog dringend op zoek naar getuigen die in de nachten van 23 op 24 februari en 4 op 5 maart iets opvallends hebben gezien rond de woning aan de Beatrixstraat in Poeldijk.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem