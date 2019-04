D66 Zuid-Holland: 'Coalitie met Forum voor Democratie niet waarschijnlijk'

D66 acht samenwerking met Forum voor Democratie in Zuid-Holland 'niet waarschijnlijk. D66-fractievoorzitter Ria Oosterop heeft dat dinsdagochtend tegen informateur Hans Wiegel gezegd. De sociaal-liberalen pleiten voor een 'brede coalitie van middenpartijen' in Zuid-Holland.

Deze dinsdagochtend spreekt informateur Wiegel met alle fractievoorzitters van de twaalf partijen in de Provinciale Staten. Maandag deed hij dat ook al. De fractievoorzitters kunnen in deze gesprekken aangeven welke coalitie hun voorkeur heeft.

Voorafgaand aan deze gesprekken heeft Wiegel gezegd te willen onderzoeken of een coalitie mogelijk is met Forum voor Democratie en de VVD. Daarbij zouden nog twee of drie middenpartijen met vijf of vier zetels moeten aansluiten, zoals ChristenUnie & SGP, GroenLinks, D66, PvdA, CDA en PVV. Met het standpunt van D66 is de vorming van deze coalitie nog moeilijker geworden.



'Niet wenselijk'

'We moeten constateren dat er een groot verschil van opvatting bestaat over bijvoorbeeld het klimaat en de energietransitie, maar ook over bouwen in het groen', legt de fractieleider van D66 in Zuid-Holland uit.

'De ideologische verschillen die tussen beide partijen bestaan over gelijkheid van mannen en vrouwen, minderheden en onderwijs, maken het voor D66 niet wenselijk om in Zuid-Holland tot een coalitieakkoord te komen waar zowel Forum voor Democratie als D66 hun handtekening onder zouden kunnen zetten', aldus Oosterop.

