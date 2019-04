Vier jaar cel geëist tegen man die echtpaar doodreed onder invloed van drank en drugs

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag vier jaar cel geëist tegen Leon Z. (33) en een rijontzegging van vijf jaar. De Oegstgeester veroorzaakte op zes oktober 2018 een groot ongeluk op de A44 bij Nieuw Vennep. Daarbij kwam een echtpaar, Jan en Riet uit Houten, om het leven. Z. had gedronken en had drugs gebruikt. Ook reed hij bijna 200 kilometer per uur op een weg waar je 120 mag. Na het ongeluk sloeg hij op de vlucht. Volgens het OM is er sprake van grove schuld.

De officier van justitie verwijt Z. onoplettend, onachtzaam en zeer onvoorzichtig rijgedrag en hij verliet de plaats van het ongeval, dat wordt hem zwaar aangerekend. De Oegstgeester is eerder veroordeeld voor drugsgebruik en rijden onder invloed. Zelf vindt hij dat niet verslaafd is, zei hij dinsdag in de rechtbank. Ook heeft hij volgens de officier geen verantwoordelijkheidsgevoel 'Wel een snelle en dure auto kopen, maar geen verzekering afsluiten.'

Leon Z. gaf dinsdag voor het eerst pas openheid van zaken tijdens de zitting. Hij is niet berekenend, wel vermijdend, volgens zijn advocaat. De impact van dit ongeval is groot, ook op Z. 'Het is een harde wake-up call geweest' Z. geeft nu pas openheid van zaken vanwege schaamte, zegt zijn advocaat. 'Hij heeft moeite om zich te uiten, heeft de neiging zijn kop in het zand te steken'



'Vermoord op de A44'

De drie kinderen van het overleden echtpaar maakten dinsdagmiddag in die rechtbank gebruik van hun spreekrecht. 'We zijn ineens alle drie wees, geen ouders meer. Hoe vertellen we het de kleinkinderen?, vraagt een dochter zich in tranen af. 'Zij zijn hun opa en oma kwijt.'

'Ze zijn vermoord op de A44'. Een zoon van het echtpaar neemt het woord, ook hij is in tranen. Hij richt zich tot Leon Z.: 'Je bent voor mij een pure moordenaar.' Terwijl de nabestaanden een emotionele slachtofferverklaring voorlezen, kijkt Leon Z. voor zich uit. Hij draait zich niet om.



Wat voor mens ben je?

Ook broers en een zus van de slachtoffers maken gebruik van hun spreekrecht. Een zus van Riet las het nieuws op de website van Omroep West. 'Ik kan het niet bevatten.' Een broer van Jan vertelt dat hij geen begrip op kan brengen voor Z.: 'Wat voor mens moet je zijn om twee mensen om te brengen en vervolgens weg te lopen?'

Als laatste mag een man die zwaar gewond raakt bij het ongeluk gebruik maken van zijn spreekrecht. Hij zat in één van de vier auto's die bij het ongeluk betrokken waren. De man was bij klanten geweest en was op weg naar zijn vrouw en dochter. 'Ik hoorde plotseling een harde knal. Daarna weet ik niets meer. Ik werd wakker tussen staal. Ik had overal pijn. Ik heb nog steeds 24 uur per dag pijn.'



Z. vond het moeilijk

Z. hoort alles aan, hij knikt af en toe: 'Ik vind het vreselijk allemaal, ook om er naar te luisteren', zegt hij achteraf tegen de rechter. 'Dat zag ik ook aan u, dat u het moeilijk vond', antwoordt die.

