Celstraffen voor dieven die gestolen mobieltjes naar Bulgarije exporteerden

Vier leden van een bende telefoondieven zijn dinsdag veroordeeld tot een celstraf. Een 43-jarige man, die ervan wordt verdacht de spil in het netwerk te zijn, moet drie jaar de cel in vanwege grootschalige heling van gestolen smartphones. Een handlanger verkocht de telefoons vervolgens in de winkel 'Den Haag Occasions' in de Bulgaarse stad Ruse.

Op 6 juli 2017 werd Ivan I. aangehouden bij zijn woning in Van der Veldestraat in de Haagse Schilderswijk. Op drie laptops van de man vond de politie de gegevens van 723 telefoons, waarvan er 253 waren opgegeven als gestolen. Hij zou op de laptops ook programma's gedownload hebben om wachtwoorden van smartphones te kraken.

Tijdens de strafzitting, twee weken geleden, had de officier van justitie een celstraf van vijf jaar geëist tegen de man. De verdachte ontkende toen dat hij de spil vormde in een Bulgaars netwerk dat handelde in gestolen smartphones. Hij zei dat hij alleen maar telefoons repareerde in zijn woning in de Schilderswijk. De rechtbank komt in haar vonnis toch op een celstraf van drie jaar.



50 duizend euro winst

Het OM ging ervan uit dat I. met zijn illegale handel rond de 209 duizend euro zou hebben verdiend. De rechtbank schat de criminele winst van de Bulgaar lager in, op zo'n 50 duizend euro. Dat bedrag moet hij nu afstaan aan de Nederlandse staat.

Vasil K., een 49-jarige man die de gestolen toestellen verkocht in de winkel 'Den Haag Occasions', in de Bulgaarse stad Ruse, is door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden. Tegen hem had het OM een celstraf van drie jaar geëist.



Witwassen

De 44-jarige Yordanka I., de echtgenote van hoofdverdachte Ivan I., krijgt een celstraf van een maand omdat ze geld uit de illegale telefoonhandel witgewassen heeft. Een andere vrouw is veroordeeld tot een celstraf van 104 dagen omdat ze in Den Haag enkele mobieltjes had gestolen. Een vijfde verdachte, ook een vrouw, is vrijgesproken.