Veel belangstelling voor burgemeesterschap Zuidplas

Niet iedere sollicitant heeft ervaring in het openbaar bestuur. Sommigen komen uit het bedrijfsleven of ergens anders vandaan. Commissaris van de Koning Jaap Smit voert de komende maanden gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie over zijn bevindingen. De vertrouwenscommissie gaat ook praten met enkele kandidaten en doet dan een aanbeveling.

De gemeenteraad zal naar verwachting in juni twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. Waarschijnlijk volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich nog bijzondere omstandigheden voordoen. Zuidplas heeft een nieuwe burgemeester nodig omdat de vorige burgervader, Gert-Jan Kats, nu eerste burger van Veenendaal is. Tot er een nieuwe is benoemd neemt Servaas Stoop (SGP) de functie waar.

