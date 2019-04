Weinig steun voor Hagenoot? 'Kom nou nooit aan een Hagenees, echt niet!'

'Stelletje mafklappers' en 'Hagenoot is een waardeloze term, overbodig en zinloos.' Het lijkt erop dat de politieke partij Nida niet op veel bijval hoeft te rekenen voor het voorstel om het woord Hagenoot te gaan gebruiken in plaats van Hagenees of Hagenaar.

'Volgens mij is Nida de weg volledig kwijt', zegt wethouder Richard de Mos (Groep De Mos/Hart voor Den Haag). 'Meteen gaan huilen als ik geen Hagenees zou zijn.' En Sebastian Kruis van de PVV vindt dat allochtonen in Den Haag beter verdienen dan dit. 'Islamitische partij Nida: niet langer Hagenees of Hagenaar - maar wegwezen', schrijft hij op Twitter. 'Voorstellen Nida cultiveren slachtofferschap minderheden in Den Haag en dragen niets bij aan integratie.'

Nida denkt dat de woorden Hagenaar en Hagenees verdeeldheid in de hand werken. Maar daar zijn maar weinig mensen het mee eens, blijkt wel uit de honderden reacties die op de Facebookpagina van Omroep West zijn achtergelaten.



Schevenoot?

Naast racistische berichten, laten veel mensen op een andere manier weten niets te voelen voor Hagenoot. 'Met deze onzin verdeel je alleen nog maar meer', zegt Adrie Mourik. Jolanda Brakel Singerling reageert: 'Kom uit Scheveningen officieel. Ben ik dan een Schevenoot?' En Eric Neyndorff stelt voor om de mensen die namens Nida in de gemeenteraad zitten 'Nidioten' te noemen.

Verder zeggen veel mensen 'dat het al 1 april is geweest' en noemen ze het plan van Nida 'onzin'. 'Als ze in Rotterdam zouden zitten, hoe zouden ze dan heten? Rotgenoten?', vraagt Ellen Sedlick zich af. 'Of in Haarlem? Haargenoten? Dan krijgt Den Helder Helgenoten en Lutjebroek Lutgenoten.'



'Mafkikkers'

Ook PVV-fractievertegenwoordiger Henk Bres laat dinsdag op Twitter van zich horen. 'Hoe bestaat het dat mensen mij toch altijd over de zeik krijgen', zegt hij in een filmpje. 'Hagenoten? Een schop onder de kloten kunnen ze krijgen. Kom nou nooit aan een Hagenees. Echt niet. Mafkikkers! Klootzakken zijn jullie.'

Naast negatieve reacties, wordt er dinsdag voor onze camera toch ook positief gereageerd op het plan van de partij. 'Ja, dat is in een principe een leuke term', zegt een man. 'Ik hou 'm erin, denk ik.' En een ander: 'Als het werkt, waarom niet?'



Veel aandacht

Nida-fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz noemt het 'zorgelijk' en 'jammer' hoe er wordt gereageerd. 'Al die racistische reacties. Dat laat wel zien wat voor pad we in Den Haag nog te bewandelen hebben als het gaat om integratie en wederzijds respect.'

Yilmaz vindt het belangrijk om te benoemen dat de terminologie maar een puntje is van de veertig punten op de discussienota. 'Want daar zitten denk ik veel elementen in waar mensen zich wel in kunnen vinden.' Door Hagenoot heeft Nida nu de aandacht. 'Maar we moeten nog maar zien hoe veel van onze veertig punten overgenomen gaan worden.'



'Essentiële discussies'

Toch ziet Nida het als 'een breekijzer om de discussie te openen', zegt de fractievertegenwoordiger. 'We moeten essentiële discussies voeren over wat er nodig is voor Den Haag. En dan gaat het om de uitdagingen waar Den Haag voor staat.'

