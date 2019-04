Hagenaar verdacht van meevechten met Koerden in Syrië

De Hagenaar zou in december 2016 na een tussenstop in Frankrijk naar het strijdgebied zijn afgereisd. Hij werd herkend toen hij in september 2017 in een uitzending van het televisieprogramma Nieuwsuur verscheen. Daarin vertelde hij onder de schuilnaam 'Andok' dat hij met de Koerden in Raqqa mee aan het vechten was tegen IS.

In de uitzending droeg 'Andok' een sjaal om zijn gezicht en liep hij rond met een Kalasjnikov AK47. Op zijn gevechtskleding was een badge van ADO Den Haag gestikt.



Langer in de cel

De Hagenaar werd al langere tijd gezocht. Vorige week trok hij de aandacht van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol die hem na controle van zijn identiteitsbewijs aanhield. Hij was naar eigen zeggen een maand geleden teruggekeerd naar Nederland.

De man is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Die heeft besloten hem twee weken langer vast te houden.

