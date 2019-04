West Wekker: ADO Den Haag-Fortuna Sittard en heropening opgeknapt skatepark

Goedemorgen! Allereerst willen we graag de Haagse keeper Tim Krul feliciteren met zijn 31e verjaardag. Maar er gebeurt vandaag meer. Zo speelt ADO Den Haag vanavond tegen Fortuna Sittard en wordt een skatepark dat door skaters zelf is opgeknapt 'heropend'.

Wat kun je vandaag verwachten?



De wedstrijden van ADO Den Haag volgen elkaar snel op. Vanavond speelt de eredivisieclub alweer een nieuwe wedstrijd, tegen Fortuna Sittard. Een belangrijke voetbalwedstrijd met een directe concurrent. Coach Fons Groenendijk houdt qua trainingen rekening met het grote aantal wedstrijden. De wedstrijd is vanavond vanaf 19.45 uur live te volgen op Radio West.

Skater Tim en zijn companen hebben de skatebaan tegenover het Montaigne Lyceum Ypenburg flink onder handen genomen. De baan lag er al, maar was een rommeltje en alles verloederde nogal. Het initiatief voor het opknappen van de baan kwam volledig van de jongens zelf. Vandaag wordt het park 'heropend'.

In Laak zijn heel veel mensen die duiven houden als hobby. Deze tak van sport met tilduiven is zelfs uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. Maar de laatste tijd is de lol er voor veel van hen die deze sport beoefenen wel een beetje vanaf. De roofvogel is de laatste jaren bezig aan een opmars, vooral in stedelijk gebied, en hiervan zijn de duivenmelkers de dupe.

We kunnen vandaag opnieuw buien verwachten, in de middag mogelijk met onweer. De matige ZW-wind krimpt in de loop van de dag naar zuidelijke richting en het wordt met maxima rond 10 graden duidelijk koeler.

Beeld: MeteoGroup

Ga je vandaag met de auto op pad? Bekijk dan hier de files.

Wat je verder nog moet weten:



De klimaatplannen van het kabinet dreigen in duigen te vallen, meldt het AD. De aangekondigde CO2-belasting voor bedrijven gaat niet ver genoeg voor GroenLinks en PvdA, terwijl het bedrijfsleven juist oproept af te zien van een nationale belasting. Dat brengt premier Mark Rutte en VVD-minister Eric Wiebes van Klimaat in grote problemen.

Persoonsgegevens spelen altijd een rol in het sollicitatieproces, of je dit nu wilt of niet. Dat zegt een meerderheid van de ondervraagde afdelingen personeelszaken in een onderzoek naar discriminatie van sollicitanten, in opdracht van uitzendbureau Unique.

De ambitie om elke tien minuten een trein te laten rijden tussen de economische centra van het land komt in gevaar door achterstallig onderhoud van het spoor, meldt het FD. Die waarschuwing geeft spoorbeheerder ProRail in een rapport aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat in handen is van het krant.

In deze tweede serie van STROOM laat Jamaine zien wat Deltanatuur is, waarom het zo belangrijk is en wat er allemaal gaat veranderen in het gebied rondom het Haringvliet. Er komen diverse ontwikkelingen en projecten aan bod waar het Droomfonds, de aangrenzende gemeenten en de provincie Zuid-Holland in participeren.

Ondertussen gaan Frédérique Spigt - de zangeres die eigenlijk bioloog had willen worden - en directeur van het Natuurhistorisch Museum, Kees Moeliker, wederom op zoek naar bijzondere fauna in het gebied.

Fijne dag!