Vier weken cel voor man die treinconducteur belaagde

De man die vorige maand een conducteur aanviel in de trein van Leiden naar Alphen aan den Rijn, moet vier weken de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. De 39-jarige Pool greep op vrijdag 15 maart naar een koord om de nek van de NS-medewerker, die het gevoel kreeg dat hij werd gewurgd.

De conducteur zou ook bij zijn stropdas zijn gepakt. De man reisde zonder treinkaartje, zat naast een lege fles Martini en stonk naar alcohol. Toen de politie hem in Alphen aan den Rijn uit de trein haalde, stribbelde hij ook nog tegen. Hij duwde een agent tegen de borst.

Pepperspray hielp niet en de Pool probeerde het busje met de spray van de agenten af te pakken. De politie moest daarop de wapenstok trekken.



Onterecht

'Ze hadden niet het recht me als een beest van straat te plukken', brieste de verontwaardigde Pool dinsdag bij de politierechter in Den Haag. 'Ik werd als een stuk vuil meegesleurd.' Het verhaal van de conducteur klopte van geen kanten, zei de man. 'Dankzij hem zit ik al twee weken onterecht vast. Hij vertelt leugens.'

In de trein waren echter verschillende reizigers getuige van het wangedrag van de Pool. De officier van justitie eiste een celstraf van vier weken. 'Van mensen met een publieke taak blijf je af', zei ze tegen de verdachte.



'Opgefokt'

Volgens de advocate van de Poolse man had de NS-conducteur zich ook 'opgefokt' gedragen. Mede daardoor was de situatie in de trein geëscaleerd.

De rechter meende echter dat de Poolse treinreiziger de ware agressor was. 'U had zich koest moeten houden, u had moeten luisteren naar de conducteur', zei de rechter tegen de man. Ze vond de straf die het Openbaar Ministerie eiste een juiste straf.

