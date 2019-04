Hagenaars kunnen binnenkort wapens inleveren op politiebureau

Heb je nog een ploertendoder in jouw bureaula liggen? Staat die Kalasjnikov toch wat in de weg in je schuur? Wil je daar vanaf en weet je niet hoe? Geen zorgen; binnenkort kan dat gewoon. Het Haagse stadsbestuur reageerde positief op een voorstel daartoe van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Net als in Rotterdam wil de partij mensen de mogelijkheid geven om anoniem hun illegale wapens in te leveren op het politiebureau.

In antwoord op vragen van de partij liet de burgemeester weten dat een dergelijke actie ook in Den Haag zal worden gehouden. Voordat het zover is moeten er echter eerst nog de nodige voorbereidingen worden getroffen. Zo moet er onder andere rekening worden gehouden met de capaciteit van de politie en moet het een en ander landelijk worden afgestemd. Wanneer het zover is, is dus nog niet bekend.

Raadslid Nino Davituliani van Groep de Mos is in ieder geval enthousiast: 'Deze aanpak heeft zich al bewezen in Rotterdam, geweldig dat aan de Hagenaars nu deze kans ook wordt geboden. Zij kunnen nu van hun wapens afkomen en weer met een schone lei beginnen. We hopen dat de actie snel in Den Haag zal worden gehouden'.