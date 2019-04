Spannend werkweekend voor ProRail, maandag wél of geen treinen rond Leiden?

Het treinbeveiligingssysteem bij Leiden wordt zaterdag en zondag aangepast en zodra dat is gebeurd wordt alles getest. 'Als die tests niet goed gaan, kunnen we niet terug naar het oude systeem', legt woordvoerder Coen van Kranenburg uit. ProRail noemt het een 'ontzettend moeilijke en grote klus'. 'We gaan er niet vanuit, maar het kan misgaan', waarschuwt de spoorbeheerder.

Twee jaar lang werkt ProRail aan het spoor rond Leiden. Zo worden 28 wissels weggehaald, 55 wissels vervangen en wordt de rails over twee kilometer vervangen. Ook worden de perrons aangepast aan de hoogte van de vloer van nieuwe treinstellen. 'Instappen wordt hierdoor een stuk makkelijker, ook voor mensen met een beperking.'



Extra reistijd

Zaterdag en zondag worden er van en naar Leiden Centraal bussen ingezet. Reizigers moeten dan in ieder geval rekening houden met extra reistijd. Daarnaast krijgen mensen dus het advies om via de reisplanner goed in de gaten te houden of de treinen maandagochtend wél of niet rijden.

