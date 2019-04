'Dit wordt iets unieks', afscheidsevenement voor Raymond van Barneveld in Amsterdam

Er wordt volgend jaar een afscheidsevenement georganiseerd voor Raymond van Barneveld in Amsterdam. Dat maakte het Haagse dartsicoon woensdagochtend bekend. 'Barney' wil aan het eind van dit jaar stoppen met topdarts, tijdens het WK in Londen. Tijdens het afscheidsevenement wordt Van Barneveld in het zonnetje gezet voor alles wat hij voor de Nederlandse dartssport heeft betekend.

'Zo'n afscheidsavond lijkt me waanzinnig', vertelde Van Barneveld woensdagochtend op Radio538. 'Er zijn allerlei gesprekken gaande. Het wordt iets unieks. Waarschijnlijk komen voor dit evenement de oude darters terug tegen wie ik finales heb gespeeld. Binnenkort wordt hier meer over bekend.'



'Vorm kan zo weer terug zijn'

Het is de bedoeling dat het afscheidsevenement in februari gaat plaatsvinden. De Ziggo Dome wordt genoemd als mogelijke locatie. In juni wordt er meer bekend over de kaartverkoop.

'Barney' leek vorige week - na een dubbele 7-1 nederlaag tijdens Premier League-wedstrijden in Rotterdam - per direct te stoppen met topdarts. Maar op dat besluit, dat hij donderdagavond bekendmaakte na zijn nederlaag tegen landgenoot Michael van Gerwen,kwam hij een dag later terug. Hij gaat verder met het spelen van zogenoemde 'vloertoernooien', in de hoop zich zo alsnog voor het WK te plaatsen. Hij moet puntjes sprokkelen, omdat hij ver is weggezakt op de wereldranglijst.



Meer trainen en sporten

'Kijk, het moet geen lijdensweg worden', benadrukt 'Barney'. 'Dat is het nu wel een beetje. Maar het gekke is: veertien dagen geleden bereikte ik toch de finale tijdens een ProTour-toernooi en een paar dagen later won ik in de Premier League van Max Hopp in een goede wedstrijd met een 170-finish. Het is dus ook niet zo dat het helemaal weg is. Vorm kan ook zo weer terug zijn.'

De Hagenaar wijst erop dat hij - nu hij door de dubbele nederlaag in Rotterdam is uitgeschakeld in de Premier League - meer rust heeft. 'Ik kan me nu volledig focussen op de de ProTour-toernooien in de weekenden', legt hij uit. 'Daar moet het gebeuren om uiteindelijk nog tv-toernooien te mogen gooien. Ik ga wat meer trainen en wat meer sporten. Het is belangrijk om wat fitter te worden.'

LEES OOK: 'Steeds vaker denk ik: dit is het, Raym...'