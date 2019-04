Eten voor arme mensen: restjes van restaurants in speciale koelkast

Met nog ruim veertien uur op de klok is de crowdfundingactie voor koelkasten tegen voedselverspilling geslaagd. Initiatiefnemer Arna van der Sloot haalt met haar stichting Vers&Vrij bij restaurants overgebleven eten op en plaatst bakjes met voedsel in verschillende koelkasten in Den Haag. Er staat nu ruim 5.000 euro op de teller en die loopt nog steeds op. De koelkasten moeten bij bijvoorbeeld buurthuizen, kerken of moskeeën komen te staan.

Het begon voor Van der Sloot toen ze een foto onder ogen kreeg van een man die in zijn tuin een koelkast had staan. Wanneer hij eten over had deelde hij dat op die manier met zijn dorpsgenoten. 'Dat wilde ik ook' vertelt de Haagse die in het dagelijks leven als kok werkzaam is. 'Juist in de horeca zie je hoeveel er dagelijks wordt verspild.' Het idee bleef een aantal jaar sudderen tot ze in 2015 er écht mee aan de slag ging.

Een koelkast vullen met eten, dat doe je niet zomaar. Want zodra voedsel voor consumptie voor derden is komen er talloze regels bij kijken. Het gedoneerde eten komt in speciale bakjes die geseald worden. Een etiket met vermelding van ingrediënten en allergenen mag niet ontbreken. Kortom een reuze-organisatie omdat goed te laten draaien.



In oktober aan de slag

Na twee succesvolle proefperiodes is Van der Sloot nu klaar om in oktober echt aan de slag te gaan. Dat het noodzakelijk hoort ze aan de reacties van de cliënten. 'Er zijn mensen die nu, omdat ze van ons een maaltijd krijgen, voor het eerst aan het einde van de maand een beetje geld overhouden. Een vrouw die tijdens de proefperiode bij wijkwinkel Bij Betje in Moerwijk drie keer per week eten ophaalde, vertelde dat ze voor het eerst in haar leven aan het einde van de maand 21 euro overhad.'

En wat als mensen zelf thuis eten over hebben en dat in één van de koelkasten plaatst? Daar is Van der Sloot duidelijk over. 'Hoe lief dat ook is, dat eten wordt door ons weggegooid. We hebben op de koelkasten in vier talen duidelijke spelregels hangen. Daar adviseren we onze cliënten ook niet om eten te pakken dat in een ander bakje dan ons herkenbare bakje zit. Verder wordt afgeraden bakjes mee te nemen waar het zegel al van verbroken is.'



Vrijwilligers gezocht

In oktober worden de twaalf koelkasten van Vers&Vrij in Den Haag geplaatst. De crowdfunding eindigt op 3 april om middernacht. Wel is Van der Sloot nog op zoek naar vrijwilligers.