Familie Henriquez spreekt rechtbank toe: boosheid dat agenten geen cel kregen

Nabestaanden hebben woensdag, op de tweede dag van het hoger beroep in de zaak Mitch Henriquez, het gerechtshof op Schiphol toegesproken. De familie is boos dat de agenten geen celstraf kregen, na de fatale aanhouding van Henriquez in juni 2015. De moeder, twee zussen en de ex van Mitch lazen verklaringen voor. Ook las de voorzitter van het gerechtshof twee korte verklaringen voor, van de aangetrouwde nicht van Mitch en van een goede vriendin.

Zus Lila krijgt als eerste het woord. Ze vraagt zich af waarom de agenten maar door bleven gaan toen Mitch op de grond lag. Ook snapt ze niet dat ze geen ambulance voor hem belden. 'Ze hebben hem levensreddende momenten ontnomen en hadden wel tijd om een flesje water te drinken. 'Ook vindt ze dat de agenten een te lage straf opgelegd kregen. 'Ik ben bang dat wij als enige gestraft worden voor het gewelddadige gedrag van de agenten.'

'De agenten kunnen zoveel liegen als ze willen, maar in Gods ogen kan dat niet', zegt de moeder van Henriquez. Ook zij hekelt het feit dat de agenten geen hogere straf kregen. 'Dat voelt als een mes in mijn hart.' Tegen de rechter zegt ze: 'Ik hoop dat u de pijn in mijn hart kunt voelen.' Ze vertelt dat ze depressief is en slecht slaapt, ze mist haar zoon. 'Deze pijn moet ik dragen voor de rest van mijn leven. Ik krijg mijn zoon er niet mee terug, maar ik wil gerechtigheid.'



Gemis

Het zusje van Mitch, Germaine, mist haar broer ook nog altijd heel erg: 'Je voelt je leeg en kwaad.' Ook zij wil cel voor de agenten: 'Ze moeten hun uniform afpakken, de cel en in en de sleutel weggooien.'



'Miscommunicatie'

De ex-vrouw van Henriquez, Jennifer Petrocthi, barst na de eerste zin in tranen uit als ze vertelt hoe ze gebeld werd door haar schoonzus die vertelde dat Mitch in het ziekenhuis ligt: 'De kinderen moeten nu naar het ziekenhuis', zegt ze. 'Het is de laatste kans om afscheid te nemen van hun vader.' Henriquez stierf een dag na zijn aanhouding.

Het ergste vindt ze dat de agenten maar blijven volhouden dat alles 'normaal' verlopen is bij de aanhouding. 'Ze hebben Mitch in elkaar geslagen, geen ambulance gebeld en in een bus gegooid.'

Volgens Petrocthi was er bij de aanhouding van Mitch sprake van één 'grote miscommunicatie' en had DH02 de leiding moeten nemen. 'Daardoor hebben de kids geen vader meer.'



'Moeilijk om te horen'

DH01 en DH02 zeggen later, als zij het laatste woord krijgen aan het eind van het proces, te zullen reageren op de verklaringen van de nabestaanden. 'Wij vinden dit heel moeilijk om te horen', zei DH01. 'Ik voel hun verdriet intens', voegde DH02 toe.



Henriquez overleed eind juni 2015 , een dag nadat hij was aangehouden op Night at the Park in Den Haag. Hij had tegen agenten geroepen dat hij een wapen bij zich had en zou daarbij op zijn kruis hebben gewezen. Vijf agenten, met wapenstok en pepperspray, probeerden de grote en sterke 42-jarige Henriquez in bedwang te krijgen bij zijn arrestatie.

