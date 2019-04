Haags 'seksspelletje tussen duiven' bedreigd door roofvogels

In Den Haag wordt de tilduivensport met plezier uitgeoefend. 'Het is eigenlijk een seksspelletje tussen de duiven', lacht Bianco Veen. Hij heeft zijn eigen duiventil in Laak. 'De bedoeling is dat ik met mijn vrouwtje probeer het mannetje van de buurman te vangen. Maar ja, ik kan ook het vrouwtje kwijtraken natuurlijk.'

Zijn lach verdwijnt echter snel wanneer roofvogels ter sprake komen. 'In Laak is het momenteel schrikbarend', zo gaat hij verder. 'Als je in de lucht kijkt bij ons is het net vogelpark Avifauna. Ik ben zeker drie duiven kwijtgeraakt aan de roofvogels, dat heb ik zelf zien gebeuren. Er zijn zeker zeven aanvallen geweest en ik heb er al vier moeten hechten. Ze hebben dan hele gaten in hun vleugels en lichaam zitten.'



Geen vergiftigde roofvogels meer

Provincie Zuid-Holland zegt weinig actie tegen groeiende aantallen van roofvogels te ondernemen en dat dit eigenlijk een natuurlijk proces is. 'De groeiende populaties zijn een succes van ons natuurbeleid, maar het heeft ook te maken met het verminderd gebruik van landbouwgif en het feit dat de roofvogels minder (illegaal) bejaagd worden', zo laat een woordvoerder weten.

'Het is vervelend dat duivenhouders vogels verliezen, maar er is alle reden om te veronderstellen dat de situatie in Nederland de afgelopen decennia atypisch was: er was een laag risico voor tilduiven om aangevallen te worden omdat de omstandigheden voor roofvogels zo slecht waren.'



'Beesten horen in de bossen thuis'

Haagse duivensporter Frans Rutten hoopt toch dat dit gaat veranderen. 'Je bouwt gewoon een band op met die beesten, het is verschrikkelijk als ze dan opgegeten worden', zegt hij. 'Er komen steeds meer roofvogels door broedkasten hier in de buurt, maar die beesten horen in de bossen thuis. Niet hier!'

Door de roofvogels ziet Frans het niet meer zo zitten met zijn hobby. 'Zo heb je geen zin meer in je sport. Je ziet die duiven gewoon vliegen en dan zie je een valk hem zo 'pats' pakken. Dag!'



'Mensen moeten eens in oplossingen gaan denken'

'De gemeenschap moet rekening met elkaar houden', zegt Ben de Keijzer van Roofvogelboerderij Berkel en Rodenrijs. Hij heeft zowel duiven als roofvogels op zijn boerderij. 'Beide kanten zitten in het cultureel erfgoed. Als de roofvogelvereniging nou bijvoorbeeld de broedkast eens vijf jaar laat hangen en daarna vijf jaar niet, dan kom je elkaar tegemoet. Ik vind dat mensen in oplossingen moeten denken en niet dat het steeds zo water en vuur is.'

Ook heeft De Keijzer wat advies voor duivenhouders die last hebben van roofvogels. 'Begin later met het oplaten van je duiven', zegt hij. 'De roofvogels broeden tot midden april en jagen in deze weken extra veel. Dat scheelt je echt veel verliezen. En probeer je duiven niet te tam te houden. Ik snap dat het leuk is om zo'n lekker tamme duif te hebben, maar tegen een roofvogel in topvorm maakt hij dan geen schijn van kans. Laat een duif even duif zijn, dan krijg je een kat en muisspel. Daar hou ik wel van.'