Ron trok zijn kleren uit om Lotte (3) te redden en krijgt een medaille

Hij ziet zichzelf helemaal niet als held, maar zonder de hulp van Ron was een incident in Naaldwijk waarschijnlijk uitgelopen op een drama. De 's-Gravenzander nam risico's om het leven van de 3-jarige Lotte te redden. Reden voor een medaille, meldt mediapartner WOS.

Peuter Lotte zit op die bewuste oktoberdag in de auto als haar moeder even snel uitstapt en wat uit huis haalt. Precies op dat moment komt de auto in beweging en rolt de sloot in. Oud-marinier Rob rijdt toevallig voorbij, trekt zijn kleren uit en springt het water in. Toegesnelde agenten gooien een hamertje, waarmee hij een ruit kan intikken om Lotte te bevrijden.

Handelde Ron uit instinct? 'Ja en nee', vertelde hij dinsdag bij burgemeester Bouke Arends. 'Het zit in mij om mensen te helpen in bepaalde situaties. Dat geldt niet alleen voor mensen, ook voor dieren.' Zo zat hij al eens met een kreupele zwaan in de auto, die later naar de vogelopvang is gebracht.



Onderscheidingen

Het heldhaftige handelen van de 's-Gravenzander is niet onopgemerkt gebleven. De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen kreeg onlangs een voordracht binnen, waarna de Westlander maandag is bekroond met een bronzen medaille. Het is overigens niet duidelijk wie voor de voordracht verantwoordelijk is.

De bronzen medaille krijgt een mooie plek in huis, vertelt Ron. Na zijn actie is hij uitgenodigd op de Van Ghentkazerne in Rotterdam, waar hij uit naam van het Korps Mariniers een onderscheiding kreeg. 'Die staat in de kast, deze komt ernaast', zegt Ron.

