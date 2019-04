'Kaartenhemel' voor Koen: ernstig zieke ADO-fan ontvangt ruim 700 kaarten

De elfjarige Koen is al ruim een jaar ernstig ziek en daarom vond het supportersplatform van ADO Den Haag dat de jonge fan wel een steuntje in de rug kon gebruiken. Koen heeft het zeldzame Ewing-sarcoom, dat is een kwaadaardige bottumor. In september werd daarom zijn linkeronderbeen geamputeerd.

Sinds 22 maart ligt de jongen weer in het ziekenhuis voor het laatste en zwaarste gedeelte van zijn behandeling. Zo kreeg hij de eerste vier dagen een chemokuur en worden zijn stamcellen teruggeplaatst in zijn lichaam. 'Helaas gaat het nog niet goed met Koen. Hij voelt zich erg rot door de chemokuur, maar hij is echt superblij met alle kaarten', laat zijn vader via het supportersplatform weten.



Kunstwerk en shirt

Naast de vele kaarten kreeg Koen ook verschillende cadeautjes. Zo ontving hij van kunstenaar Barry Pirovano een kunstwerk van Koen z'n voetbalheld Tommie Beugelsdijk. Ook kreeg hij een ADO-shirt van een jonge ADO-supporter die zijn eigen shirt aan de zieke jongen wilde schenken.

'Namens Koen en zijn familie willen wij iedereen, die een kaart of iets anders heeft gestuurd, ontzettend bedanken', aldus het supportersplatform Groen Geel Hart.