ADO Vrouwen strikken Sjaak Polak als trainer

Begin november gaf de oud-profvoetballer te kennen zijn huidige club na dit seizoen te verlaten. Nadat hij half januari niet werd toegelaten tot de KNVB-cursus 'coach betaald voetbal', zei Polak tegenover Omroep West spijt van die beslissing te hebben.

Hij werd vorig jaar in zijn eerste seizoen met SJC kampioen in de hoofdklasse. Dat was voor het eerst in de destijds 98-jarige clubgeschiedenis. Deze jaargang zijn de Noordwijkers, die dit seizoen vrijwillig is overgestapt van zondag- naar zaterdagvoetbal, verwikkeld in een zware degradatiestrijd.



'De cirkel is rond'

Bij de ADO Vrouwen volgt Polak deze zomer Arend Regeer op als hoofdtrainer. Hij ziet zijn overstap als een 'mooie uitdaging' en zegt zich op zijn plek te voelen bij de Residentieclub. 'De cirkel is rond', laat Polak in een eerste reactie weten. Hij speelde in 2014-2015 één seizoen voor ADO.

'Als ras-Hagenaar en oud-speler van de club is Polak bekend met de filosofie van ADO Den Haag: strijd, passie en Haagse bluf', aldus manager vrouwenvoetbal Karin Punt. 'Wij denken dat hij ADO Vrouwen veel te bieden heeft en dat het team onder zijn leiding kan groeien en mee kan blijven spelen in de top van het Nederlandse vrouwenvoetbal.'

