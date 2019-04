Moerwijk uit de bijstand: 'Mijn leven is 180 graden veranderd'

Eenzaamheid, schulden en armoede in de Haagse wijk Moerwijk jagen de meeste zakenmensen de wijk uit. Maar dat geldt niet voor de ondernemers van 'Made in Moerwijk' . Zij zien talent in de inwoners van één van de armste wijken van Den Haag en helpen mensen uit de bijstand. Voor veel Moerwijkers is dit de kans van hun leven. Het bedrijf motiveert werklozen hun talent te vinden, te solliciteren, aan het werk te gaan, op tijd te komen en een volwaardige plek in de maatschappij te verwerven.

Ondernemers Peter Verstappen en Donne Bax van Made in Den Haag zouden dit project maar drie maanden doen, maar verloren hun hart aan de Moerwijkers. 'De armoede in Moerwijk breekt mijn hart, het is een uitdaging om hier te ondernemen,' zegt Bax. Nu is Made in Moerwijk een bedrijf dat, met een beetje subsidie, break-even draait door de gemaakte produkten en diensten ook echt te verkopen.

'Ik zat thuis, had een uitkering, niks te doen en ik had de moed verloren,' zegt Dijonice Eduarda terwijl ze blusher bij haar medeleerling aanbrengt. 'Als ik nu kijk naar een jaar geleden, straal ik nu meer, ik heb zelfvertrouwen en sta blijer in het leven.' Dijonice heeft haar roeping gevonden in het vak van visagiste. 'Ik ben blij en dankbaar met deze kans. Ik heb het met duizend handen aangenomen.'





Vacatures

Bij Made in Moerwijk kunnen mensen een vak leren als suppoost bij ADO, als beveiliger, nagelstyliste, visagiste, klusser, coupeuze en nog veel meer. 'We hebben nog vacatures en we hopen echt dat mensen komen solliciteren,' zegt Verstappen. Sommige ex-werklozen stromen door naar een betaalde baan, anderen naar vrijwilligerswerk.

'Het is pittig om werklozen uit Moerwijk naar buiten te krijgen, laat staan aan het werk,' zegt Verstappen, 'er is zoveel gebeurd in het leven van deze mensen de laatste jaren dat ze het vertrouwen zijn verloren in de projecten die er zijn geweest.' Het levert de ondernemers een goed gevoel, en resultaat, op om ellende en armoede in de wijk op een pro-actieve manier aan te pakken.



Netwerk opbouwen

'Het heeft mijn leven 180 graden gedraaid,' zegt Cynthia Kosedag, die haarstyliste wordt. 'Ik zat vroeger alleen maar thuis en ik had weinig contact met de buitenwereld. Dat heb ik nu wel. Ik kan een netwerk opbouwen.'