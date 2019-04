Kap van karakteristieke kastanjebomen houdt gemoederen bezig: 'Waarom moeten ze weg?'

De kastanjebomen in de Wilhelminalaan in Sassenheim | Foto: Omroep West

Geruzie over de kap van oude kastanjebomen in Sassenheim

De kap van zo'n 45 kastanjebomen rond de Wilhelminalaan in Sassenheim houdt de gemoederen in de straat flink bezig. De zeventig jaar oude bomen moeten van de gemeente weg omdat ze in slechte staat zijn. Omwonenden hebben hun twijfels en willen de karakteristieke bomen in hun straat niet kwijt.

De bomen zijn in 1948 geplant en zijn al jaren onderdeel van het straatbeeld. Bij een zware storm vorig jaar waaide één van de bomen om en kwam vervolgens op een huis terecht. Voor de gemeente was dat de aanleiding om de bomen in de buurt nader te inspecteren.

'Ze naderen hun levenseind, ze zijn bejaard', zegt Rob ten Boden, wethouder van de gemeente Teylingen. 'Veel bomen worden nu echt slecht en bedreigen daarmee de veiligheid van hun omgeving.'



Karakter van de straat

Omwonenden twijfelen daar echter aan. 'Het zou echt zonde zijn als die bomen weggaan, want het hele karakter van deze straat wordt dan echt anders', legt buurtbewoner Dick IJsselmuiden uit. 'Een rapport waarin staat waarom de bomen weggehaald moeten worden is nog steeds onbekend en niet verspreid of openbaar. Wij willen dus graag weten wat er in het rapport staat en waarom de bomen weg moeten.'

De buurtbewoners zijn daarom op initiatief van IJsselmuiden een handtekeningenactie gestart om de kap te voorkomen. Toch zijn niet alle bewoners teleurgesteld dat ze worden gekapt. 'Ik vind het prima. Ik vind ze heel erg oud en ze geven veel overlast met hun bladeren en allerlei andere dingen. Ik vind het dus helemaal niet erg dat ze weg gaan', zegt een vrouw in de Wilhelminalaan.



Kritische oppositie

De oppositie van de gemeenteraad is kritisch over de plannen van wethouder Ten Boden. 'Wij denken dat je deze parels niet zomaar zou moeten omkappen, maar dat er echt goed onderzoek gedaan moet worden of deze bomen een gevaar vormen', is PvdA-raadslid Joost van Doesburg van mening. 'Veiligheid staat bij alle partijen in de raad op één. Als een onafhankelijk expert concludeert dat de bomen echt gevaarlijk zijn, dan gaan alle partijen om. Maar wij zijn nog niet overtuigd.'

Wethouder Ten Boden heeft beloofd de onderzoeken openbaar te maken en met de inwoners te praten. Inwoners en oppositie blijven voorlopig strijden voor het behoud van de bomen.

