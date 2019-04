LIVEBLOG: Sleutelduel voor ADO in Sittard bij Fortuna

DEN HAAG -

ADO Den Haag speelt woensdagavond een sleutelwedstrijd met het oog op ontlopen van degradatie uit de eredivisie. De formatie van trainer Fons Groenendijk gaat op bezoek bij directe concurrent Fortuna Sittard. ADO (dertiende) staat één plek hoger dan de Limburgers (veertiende), maar beide ploegen hebben exact hetzelfde aantal punten: 29 uit 27 duels. Alles over de wedstrijd is rechtstreeks te volgen via 89.3 FM Radio West en dit liveblog.