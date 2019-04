Cemil Yilmaz (NIDA) doet aangifte, 'geitenneuker gaat te ver'

Cemil Yilmaz van de Haagse politieke partij NIDA gaat aangifte doen van discriminatie, nadat hij honderden boze reacties via sociale media kreeg. Dat zegt hij in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. Dinsdag kwam de fractievertegenwoordiger met een plan om de termen Hagenees en Hagenaar te vervangen door de term Hagenoot. 'Een groot deel van de reacties hierop is gericht tegen de Islam of mijn land van herkomst.'

Yilmaz weet nog niet tegen hoeveel mensen hij aangifte gaat doen. 'Ik moet nog tellen. Dat gaat nog wel even duren.' Bij de meeste reacties is geen woord Spaans. 'Het gaat van gedwongen uitzetting, tot afschaffen van de hele geloofsgroep en van geitenneuker tot schapenneuker, noem maar op.'

De Haagse politicus had wel verwacht dat het plan reacties zou uitlokken, maar deze negatieve storm had hij niet verwacht. 'Ook in het IJspaleis merk ik dat ambtenaren soms over elkaar heenvallen over welke term ze nou moeten gebruiken. En zonder af te willen doen aan de termen en de historie daarvan: kunnen we ook naar een gedeelde identiteit? We zijn allemaal onderdeel van de stad, één grote familie. Dat de term Hagenoot niet welgevallig is, dat is helemaal goed. Maar dat het zo'n beerput van racisme open zou trekken, had ik niet verwacht.'



Les voor de partij

NIDA is met het woord 'Hagenoot' gekomen, omdat de partij denkt dat het meer verbindend is. Dat is niet gelukt, gezien de vele negatieve reacties. Vanwege de discussie is er ook nauwelijks aandacht voor de integratienota, die de partij ter inspiratie heeft geschreven. 'Achteraf hadden we het anders moeten doen. Het is een les voor zowel mij als de partij.'

Deze storm aan reacties gaat alle perken te buiten, vindt Yilmaz. 'Het is prima als iemand mij een mafklapper noemt of zegt 'idioot, dat moet je niet doen'. Dat soort kritiek ga ik niet moeilijk over doen. Maar zeggen 'je hebt een discussie aangezwengeld, daar komen veel racistische reacties op, dat had je kunnen weten en stel je niet zo aan,' dat is een soort blame the victim, daar heb ik geen boodschap aan.'