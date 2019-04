ADO blijft met man meer steken op gelijkspel tegen Fortuna Sittard

ADO Den Haag had woensdagavond een slag kunnen slaan in de strijd tegen degradatie. Het bleef bij directe concurrent Fortuna Sittard echter steken op een teleurstellend gelijkspel: 0-0. Bijna een uur speelden de Hagenaars met een man meer, maar daar konden ze niet van profiteren. ADO blijft dertiende in de eredivisie, Fortuna staat met evenveel punten (30 uit 28 wedstrijden) veertiende.

In het eerste bedrijf zorgden beide teams niet bepaald voor vuurwerk. Het meest in het oog springende moment was een elleboogstoot van José Rodriguez in het gezicht van de met een masker spelende Shaquille Pinas, waarvoor de Spaanse huurling van Fortuna direct rood kreeg. Dat gebeurde in de 32ste minuut, maar het leverde lange tijd nauwelijks kansen op voor zowel ADO als de thuisclub.

Na een uur greep ADO-trainer Fons Groenendijk in. Hij bracht aanvallers Erik Falkenburg en Tomas Necid voor John Goossens en Elson Hooi. De grootste kans kreeg ADO net nadat het 'Haags kwartiertje' was ingegaan. Falkenburg knikte de bal uit een hoekschop op de lat. In de slotfase verzuimde Fortuna nog twee counters om te zetten in doelpunten en kopte Falkenburg in kansrijke positie net naast.

Scoreverloop Fortuna Sittard - ADO Den Haag 0-0 (0-0): n.v.t.

Fortuna Sittard: Koselev; Mac-Intosch, Ninaj, Heerings (Dianessy, 90+2'), Pinto; Rodriguez, Diemers, Smeets; Semedo (Hutten, 37'), Novakovich, Lamprou (El Messaoudi, 80')

ADO Den Haag: Zwinkels; Malone, Beugelsdijk, Pinas, Meijers; Bakker, El Khayati, Goossens (Necid, 61'); Becker, Immers, Hooi (Falkenburg, 61')

Gele kaarten: Ninaj (Fortuna Sittard), Meijers en Bakker (ADO Den Haag)

Rode kaart: Rodriguez (Fortuna Sittard, 32')

Scheidsrechter: Kamphuis

Toeschouwers: 8125 (Fortuna Sittard Stadion, Sittard)