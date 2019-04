Skatepark Ypenburg krijgt een make-over: 'Het is supertof geworden'

Al lange tijd lag het skatepark in Ypenburg in Den Haag er verloederd bij. Het was een dumpplek voor afval en vuilnis met nare graffiti en was daarom niet echt een plek om gezellig te gaan skaten. Tijd voor verandering dus, vonden de twee fanatieke skaters en bmx'ers Tim Waaierberg en Jussi Donnars.

Dankzij een samenwerking tussen de gemeente en het Montaigne Lyceum en doordat de twee fanatieke skaters hun schouders eronder hebben gezet, heeft de skatebaan een prachtige make-over gehad. 'Het kon echt niet meer', vertelt bmx'er Tim. 'Er waren te veel teksten op de muur, het zag er niet meer uit. Het was vies, dus er moest echt iets aan gebeuren.'

Skater Jussi is het daarmee eens. 'Er stonden hier allemaal nare dingen zoals hakenkruizen. Dat hoort niet bij zo'n skatepark waar ook kinderen komen. We hebben het daarom leuk speels gemaakt. Het is supertof geworden. We zijn er trots op', vertelt hij.



Duizend euro

De skaters vinden het tof wat Jussi en Tim voor elkaar hebben gekregen. 'Ik en Jussi hebben een Gulden Klinker gekregen van de gemeente', vertelt Tim. 'Daar hoort duizend euro bij en daarmee kunnen we komend jaar evenementen organiseren en schoonmaakmateriaal aanschaffen om de baan schoon te houden.'

De gemeente heeft een stalen kist neer laten zetten voor de schoonmaakmaterialen zodat die altijd bij de hand zijn en netjes opgeborgen kunnen worden. 'We doen alles zelf. We houden het zelf lekker schoon en vegen het aan. En dat doen we met plezier. Want als we het niet zouden doen, zouden we hier niet kunnen skaten', aldus Jussi.

