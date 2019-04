HTM-controleur lichtgewond bij steekpartij, verdachte snel opgepakt

Bij een steekpartij op de Hofzichtlaan in Voorburg is woensdagavond een HTM-controleur lichtgewond geraakt. De dader sloeg op de vlucht maar kon al snel kon een verdachte worden opgepakt.

De HTM-controleur is gecontroleerd in een ambulance. Het is nog niet duidelijk of het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht.

Ook de aanleiding van de steekpartij is nog niet duidelijk. De politie deed woensdagavond ter plekke onderzoek.