'Teleurgesteld over het niveau van ADO, je moet zo'n ploeg stuk spelen'

Fons Groenendijk trekt een keiharde conclusie na het gelijkspel bij concurrent Fortuna Sittard (0-0). 'Dit ADO is het hele jaar al niet goed genoeg in het spel maken', stelt de trainer vast. Zijn ploeg mocht zestig minuten met een man meer spelen, maar dat bleek zoals vaker dit seizoen geen garantie voor een overwinning.

'Ik vond het heel moeizaam. In tegenstelling tot afgelopen zaterdag (3-3 gelijkspel thuis tegen Vitesse, red.) helemaal niet met plezier naar mijn eigen ploeg gekeken', oordeelt Groenendijk over het optreden van zijn team. Je moet veel meer initiatief nemen, je moet zo'n ploeg stukspelen. Dat hebben we niet gedaan.'

'Wat ik jammer vind, is dat we niet meer coachbaar zijn', vervolgde de oefenmeester. 'Want we rennen gewoon met tien man naar voren. En we krijgen nog vier counters om onze oren, waarbij zij nog bijna een goal maken. Dat vind ik eigenlijk met meest vervelende van vanavond, dat we eigenlijk alles lijken te vergeten.'



Rode kaart biedt geen uitkomst

Zelfs de rode kaart voor Fortuna na een halfuur bood geen uitkomst voor ADO. Groenendijk: 'Wij zijn er niet zo goed in om het spel te maken, dat weten we al het hele jaar. Dus we moeten eerlijk zijn: dat is bij ADO dit seizoen structureel niet goed genoeg.'

Volgens hem hebben de Hagenaars 'een unieke kans laten liggen' om weg te lopen van de lager geklasseerde clubs. Al moet wel gezegd worden dat veel concurrenten deze week niet zijn ingelopen op ADO. 'Dat is een prettige bijkomstigheid. Maar ik wil gewoon iedere wedstrijd een bepaald niveau zien en dat heb ik vanavond niet gezien. Daar ben ik teleurgesteld over.'

