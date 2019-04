Promoveren naar Korfbal League wordt lastig verhaal voor Tempo

Zaterdagavond is de return in Capelle aan den IJssel. Als KCC wint, handhaaft die ploeg zich in de Korfbal League. Wint Tempo, ongeacht de uitslag, volgt er een derde en beslissende wedstrijd op woensdag 10 april in Alphen aan den Rijn.

Tempo en KCC waren aan elkaar gewaagd in het begin van de wedstrijd. In de slotfase van de eerste helft liep KCC flink uit, maar Tempo wist de schade te beperken bij rust (9-13). Net als in de verloren hoofdklassefinale zaterdag was Tempo ongelukkig in de afronding, veel schoten gingen er net niet in. In de tweede helft kwam Tempo terug tot 11-14 maar twee strafballen en één afstandsschot lieten KCC uitlopen naar 11-17.



Kapot scorebord

Bij een 16-20 stand werd het duel voor veertig minuten stilgelegd. Het scorebord begaf het en iedereen had zich al neergelegd bij de wedstrijd uitspelen in de kleine hal van de Limeshal. Totdat het scorebord plotseling toch gemaakt kon worden. Tempo kwam na de onderbreking sterk terug tot 19-21, maar twee afstandsschoten van KCC velden het vonnis. In de laatste seconden werd het zelfs nog 19-24.

