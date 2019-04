Ambtenaren van de provincie lopend naar het werk

Een feestelijk onthaal bij het Provinciehuis in Den Haag voor alle medewerkers die lopend naar hun werk zijn gekomen. Het is donderdag voor de vierde keer 'Wandel naar je Werk-dag'.

Alle lopers van de provincie worden feestelijk onthaald met cheerleaders, goodiebags en fruit. In de middag kunnen medewerkers meewandelen met een boswachter, een historisch rondje maken naar het Binnenhof of meedoen met een potje 'klootschieten'. Met meer dan honderd deelnemers aan het initiatief is de provincie 'Supporter van het jaar' geworden.

In heel Nederland doen ruim 230 bedrijven mee aan 'Wandel naar je Werk-dag'. Dat steeds meer organisaties het initiatief omarmen, is goed te verklaren volgens Ankie van Dijk, directeur van de stichting Wandelnet. 'Vitaliteit is een grote uitdaging voor bedrijven, omdat steeds meer medewerkers een beroep hebben waarbij ze langdurig zitten. Wandelen draagt bij om energiek en gezond te blijven.'

