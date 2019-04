Shishalounges en vechtsportgala's strenger aangepakt in Den Haag

Onrust en een schietpartij met dodelijke afloop bij een shishalounge aan de Laan van Meerdervoort zijn volgens burgemeester Pauline Krikke voldoende redenen om deze zaken strenger te controleren. Ook vechtsportgala's, waarvan er vorig jaar een aantal op het laatste moment afgeblazen zijn vanwege vrees voor verstoringen, moeten nu een vergunning hebben voor de organisatie.

'Vechtsporten worden steeds populairder', aldus Krikke. 'En dat zorgt voor steeds meer publiek bij vechtsportevenementen. Dat is prima natuurlijk, maar het maakt ook dat we extra scherp moeten zijn op een goede en veilige organisatie van deze evenementen. Want voor mij staan de veiligheid van de mensen in Den Haag en de openbare orde in de stad altijd voorop bij de afweging wat wel en niet georganiseerd kan worden.'



Strafblad

Door de invoering van de vergunningplicht kan er ook aanspraak gemaakt worden op de Bibob-wet. Hiermee kan onderzocht worden of de ondernemer of organisator een strafblad of dubieuze financiën heeft. Als dat het geval is, kan de aanvraag voor de vergunning geweigerd worden.