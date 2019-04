Ouderen met tattoos schitteren op fototentoonstelling: 'Je bent er nooit te oud voor'

Je bent nooit te oud voor een tattoo! Dat is de boodschap van de fototentoonstelling in de bibliotheek van Rijswijk. Verwacht alleen geen strakke lijven of zwoel kijkende modellen. Op de muren hangen grote foto's met daarop mensen op leeftijd die allemaal één ding gemeen hebben: ze hebben één of meerdere tattoo's.

Eén van de geportretteerden die pas op latere leeftijd een tattoo liet zetten is de 81-jarige Bep van Gaalen-Bazuin. Zij liet, nadat haar man zeven jaar geleden overleed, een zwaantje op haar pols tatoeëren. 'Ik heb het van mijn kleinkinderen gekregen voor mijn verjaardag. We hadden op de rouwkaart van mijn man ook een zwaan die alleen was, en dat sprak mij heel erg aan.' Nu is dat zwaantje voor altijd bij haar.

Vroeger heeft Bep nooit de behoefte gehad om er eentje te laten zetten. 'Nee, het komt echt door mijn kleinkinderen. Of ik spijt heb dat ik het niet eerder heb laten doen? Nee, want dan had ik niet geweten wat ik had moeten doen.' Smaakt dit zwaantje nu naar meer? 'Dat vragen mijn kleinkinderen ook, of ik er nog eentje wil, maar nee. Hier blijft het bij.'



Namen kleindochters

Ook de 84-jarige Nico Hus hangt in de bibliotheek. 'Ik heb op m'n pols een hartje staan met een naam. En op m'n schouders de namen van mijn twee kleindochters. Ik ben zo verschrikkelijk trots op ze en wil ze altijd bij me hebben. Zo ben ik erop gekomen.' Nico vindt dat een tattoo een doel moet hebben. 'Ik zie ook weleens exemplaren waarvan ik denk: wat is de toegevoegde waarde? En die van mij hebben dat wel.'

Nico houdt zich niet bezig met wat anderen ervan vinden dat hij de tattoo's op latere leeftijd nog heeft laten zetten. 'Iedereen is baas over zijn eigen lichaam. Zo simpel is het.'



Voor alle leeftijden

'Je bent er nooit te oud voor. Veel mensen die hier te zien zijn, hebben ze laten zetten toen ze al wat ouder waren', vertelt Marion Duimel, mede-oprichter van Stichting GetOud die zich inzet voor een positieve beelvorming over ouderen en ouderdom. 'En veel mensen denken: ouderen en tatoeages horen toch niet bij elkaar. Maar het past heel goed', vindt Duimel.

'Er zitten prachtige verhalen achter. En die zijn heel divers. Van mensen die hun dochter of vrouw verloren hebben en hun portretten hebben getattoëerd, tot mensen die gewoon dingen die ze leuk vinden tattoeëren.'