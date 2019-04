Verdachte beschieting coffeeshops Delft komt vrij

Coffeeshop The Game is meerdere keren beschoten | Foto: Regio15

Een 26-jarige Amsterdammer die vastzit op verdenking van het schieten op twee coffeeshops in Delft, komt vrijdag vrij. De rechtbank in Den Haag besloot donderdag om het voorarrest van Morris B. op te heffen, omdat niet zeker is of hij echt een strafbare rol heeft gehad bij de beschieting op 16 september vorig jaar.

Tekst gaat verder onder tweet.



Vorige maand is een tweede verdachte in deze zaak aangehouden en vastgezet. Mogelijk is de 28-jarige man de schutter en heeft Morris B. hem alleen naar Delft gereden.

Tekst gaat verder onder tweet.



Woninginbraken

Het Openbaar Ministerie (OM) twijfelt ook of verdachte Morris B. afwist van wat er ging gebeuren in Delft. 'We kunnen het mogelijk niet aantonen. Maar hij blijft wel verdachte', zei de aanklaagster. Toch verzette zij zich tegen vrijlating, omdat B. ook is aangeklaagd voor woninginbraken in IJmuiden en Amstelveen. De rechtbank besloot de hechtenis wel te schorsen, maar B. moet wel aan allerlei voorwaarden voldoen.

Het onderzoek naar de beschieting loopt nog. Ook de beelden worden nader onderzocht op verzoek van B. Hij wil hiermee aantonen dat hij niet degene is die hier op staat heeft geschoten. In de vroege ochtend werd met een automatisch vuurwapen coffeeshop The Game in de Breestraat onder vuur genomen. Eerder die nacht was ook al geprobeerd om te schieten in de Breestraat en de Peperstraat, maar dat mislukte.







LEES OOK: