Donnie, Mr. Polska en Sef op THE LIFE I LIVE

Op het muziekfestival staan meer den 60 acts, verspreid over tien podia in de binnenstad van Den Haag. Het volledige programma is te lezen op de site van THE LIFE I LIVE.

LEES OOK: Son Mieux wint Haagse Song van het Jaar 2018





Voor wie de artiesten nog niet kent, we hebben even wat videoclips voor je op een rijtje gezet.