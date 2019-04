'Laat je hond niet met een zeehond spelen en maak geen selfie'

Zeezoogdieren lijken de Scheveningse kust ontdekt te hebben. Na bultrug Jojo, die in de winter vrolijk voor de kust hoge sprongen maakte, liggen er sinds februari geregeld drie zeehonden op het Zuidelijk strand. Daar mogen honden nu nog loslopen. Groep de Mos/Hart voor Den Haag wil dat veranderen. De partij wil dat de gemeente Den Haag borden plaatst waarop mensen worden opgeroepen de zeehonden met rust te laten.

Hart voor Den Haag raadslid René Oudshoorn: 'Wat mij stoort is dat mensen de rust van de dieren te vaak verstoren. Een selfie of een foto met je kind, hartstikke leuk natuurlijk maar de zeehonden worden wel verstoord op die manier.'

Een vroege wandelaar zag donderdagochtend hoe een vrouw met haar hond op een paar meter afstand van het zeehondje foto's kwam nemen. De wandelaar schreef erover op Facebook: 'Vervolgens sprong haar hond op de zeehond af en viel die aan. De zeehond vluchtte de zee in, maar nadat de vrouw met de hond was verdwenen kwam hij weer terug op het strand.'









Hond aan de lijn als je een zeehond ziet

Met de plaatsing van borden hoopt Oudshoorn dat de mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen. Afgelopen najaar werd een initiatief aangenomen van zijn partij, om tijdens slecht weer in de zomer

honden wel op het strand te laten.

Oudshoorn vindt niet dat de oproep om de honden nu aan te lijnen in tegenspraak is met dit initiatief. 'Ik wandel zelf vaak met mijn hond op die plek. Als we een zeehond zien, lijn ik hem altijd aan. Als iedereen dat doet krijgen de zeehonden rust en kan iedereen blijven genieten van deze prachtige dieren.' De partij heeft schriftelijke vragen aan de gemeente gesteld waarin wordt gevraagd om borden te plaatsen.

