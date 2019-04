Fietser overleden na botsing met laadklep vrachtwagen

Een 48-jarige fietser uit Den Haag is overleden, nadat hij tegen de neergelaten laadklep van een vrachtwagen was gebotst. Het ongeluk gebeurde vorige week donderdag.

Op de kruising van de Terletstraat en de Nunspeetlaan in Den Haag was een vrachtwagenchauffeur bezig met het lossen van zijn voertuig. De fietser is tijdens deze werkzaamheden tegen de laadklep van de vrachtwagen gereden en raakte hierbij ernstig gewond.

Woensdag is het slachtoffer in het ziekenhuis overleden.

